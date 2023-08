Forbudte bøker og historiske dypdykk

Slik blir høsten på Litteraturhuset i Oslo.

– Fra Vietnamkrigen til arbeiderlitteratur, fra boksensur til mytologisering av landssvikere, fra Karibien til Hekne i Gudbrandsdalen. Dette er bare noe av det du kan lære mer om på en stjernespekket og spennende høst på Litteraturhuset, sier leder Susanne Kaluza ved Stiftelsen Litteraturhuset.

Det er storslagent besøk allerede tidlig i høst på Litteraturhuset i Oslo. Amerikanske Joyce Carol Oates gjester Norge for aller første gang 15. og 16. august, og kan møtes i samtale med forfatter og journalist Karin Haugen 16. august, og et eksklusivt foredrag kvelden før.

23. august kommer nobelprisvinneren i litteratur Abdulrazak Gurnah til Litteraturhuset, og møter forfatterkollega Leila Aboulela til samtale om å skrive om Øst-Afrika, om migrasjon og om muslimske liv.

Historiske dypdykk

Det blir en historisk høst på litteraturhuset. Blant annet gjester bosniske Aleksandar Hemon huset i september, da han er aktuell med sin historiske roman Verden og alt den rommer.

Nederlandske Ian Buruma ser nærmere på mytologisering av krigshelter og landssvikere i sin ferske bok Kollaboratørene, og møter historiker Marte Michelet til samtale 5. september.

4. oktober møter forfatter Nguyễn Phan Quế Mai til samtale på Litteraturhuset. Mai står bak den kritikerroste romanen Fjellene synger, som blant annet bygger på intervjuer med en rekke veteraner fra Vietnam-krigen og hennes egen familiehistorie. Hun møter oversetter, journalist og kunstnerisk rådgiver ved Lillehammer litteraturfestival, Yukiko Duke til samtale.

Zimbabwiske NoViolet Bulawayo gjester Litteraturhuset 12. september, til samtale med poet og skribent Priya Bains.

Minner og skjebnetro

Danske Thomas Korsgaard har hatt massiv suksess i Danmark med roman-trilogien om Tue som vokser opp i fattigdom og omsorgssvikt i en arbeiderklassefamilie på den danske landsbygda. 24. august kommer han til Litteraturhuset og møter forfatterkollega Vigdis Hjorth til samtale om oppvekst, fattigdom og om å skrive tett på eget liv.

I høst kommer ikke minst den etterlengtede siste boka i Lars Myttings trilogi fra Hekne i Gudbrandsdalen. I Skråpånatta knyttes trådene fra de tidligere Søsterklokkene og Hekneveven sammen, og profetiet fullbyrdes. Mytting møter forfatterkollega Marie Aubert til samtale 27. september.

Forbudte bøker

I en foredragsserie i høst vil Litteraturhuset undersøke krysningspunkter mellom kunst og makt gjennom både dagsaktuelle og historiske hendelser og debatter. Først ut er historiker og forfatter Ian Buruma, som 6. september vil gi en innføring i hvordan sensur har formet politikk og kunst i både øst og vest. Gjennom høsten blir det deretter foredrag om temaer som moralsensur ved Trond Haugen 9. september, om politisk sensur ved Kjersti Løken Stavrum 23. september, om tegneserier og karikaturer ved Erle Marie Sørheim 30. september, om LHBT-litteratur som omgikk sensur ved Rebecca Scherr 21. oktober, før serien avsluttes med et blikk på sensur av barnelitteratur, ved Nisrin Barkouki 28. oktober.

I tillegg er det duket for en rekke søndager med kunnskapspåfyll: Aage G. Sivertsen tar oss med til Cuba 20. august, og 27. august gir Andreas Liebe Delsett oss fortellingen om de som sikret et oljefritt Lofoten. Roar Løken har undersøkt Norges rolle i kolonitid og slaveri, og gir oss et innblikk 3. september. Espen Ytreberg serverer oss hvalfangstens historie 10. september, mens Eva Joly og Nina Witoszek den 17. september spør om vi nordmenn er for naive.

Les mer om programmet her!