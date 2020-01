Fløgstad starter band

Kjartan Fløgstad (75) er gammel nok for Rolling Stones, men velger annerledes. Fem spillejobber i vår i Due og drone-turnéen.

Noen pressemeldinger er av en slik art at BOK365 mistenker avsenderen for IKKE å ha svidd 90.000 på medierådgivning og ytterligere 40 lapper på skrivehjelp fra PR-bransjen. Derfor gjengir vi meddelelsen i sin helhet:

Forfatter Kjartan Fløgstad har fått med seg sanger, komponist og bassist Steinar Raknes (Stillhouse), poet Tom Stalsberg (fra Buicken) og trommeslager, komponist og sanger Odin Staveland (fra Vamp). De skal i løpet av vinter og vår redde deler av den frilynte verden. Noen fjell. Isbreer, togstrekninger og barer.

I tillegg skal de 4 til Sandnes (21. januar), Haugesund (22.januar) og Sauda (23. Januar). Og, da har vi ikke glemt Vossajazz (3. April) og Kongsberg (3. Mars). Vi kan kalle det en liten DUE OG DRONE-turne.

Her med nye tekster fra Fløgstad og Stalsberg, nye Raknes-komposisjoner med tekster hentet fra den nevnte, kritikerroste Fløgstad-romanen fra i 2019, nettopp: DUE OG DRONE.

De kaller seg ikke KGB, men nesten: KFB aka KJARTAN FLØGSTAD BAND.

Dette er ikke poetisk koma. Dette er ikke talkingheads som mumler (bare litt) blues. Dette er sang. Dette er pang. Dette er en bejublet forfatter som møter en stuntpoet som begge igjen møter musikere i den ypperste klassen. Første gang de samarbeider, Raknes og Staveland. Dette er på fire forskjellige dialekter, vektklasser, temperament og humring.

Musikken sneier innom rock, pop, tango, ørken og støy.

Dette er gravalvor for skumle tider.

Dette er skumle smil med gravalvor.

Dette er Messi er en sommerfugl. Dette er også en hommage til Nicanor Parra. Dette er om Buenos Aires, det gamle betongblanderkoret, Duval i Drammen, E76 over Haukeli, Off Piste, Himlaleite over Skaulen og et forsøk på å få folk til å være med i KFB-bussen, ta plass alle som er greie, leie og breie.