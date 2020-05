Se live: Tormod Haugland og Maja Lundes foredrag

Spør du noen som har vært på Norsk Litteraturfestival før om hva de husker best, er sjansen stor for at de sier Banknatta. Fredagen i festivalen fylles Kulturhuset Banken til randen av festglade lillehamringer. I år kan vi ikke være sammen i Banken, men arrangementer, dans, prat og konserter blir det likevel her i vår virtuelle Banknatt!

Savner du Haakons pub, Teltet eller kanskje Stift? Ikke noe problem – vi har skapt virtuelle rom med samme navn! Velg et rom for å starte, og treff nye og gamle venner.

21:00: Velkommen ved Bankdirektør Anne Gaathaug

21:05: Dei nye kapellanane, del 1

21:15: Rett fra Helvete. Erlend Loe i samtale med Anne Gaathaug

21:45: Dei nye kapellanane, del 2

22:00: Så vidt en hit!

22:30: Dei nye kapellanane, del 3