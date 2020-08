Er rustet til å ta fighten

– Vi mener vi har ganske sterk konkurransekraft og frykter ikke konkurranse på pris eller utvalg, fastslår Norli-sjef John Thomasgaard (bildet). Norske bokhandlere er klare til kamp når Amazon endelig dukker opp - senere enn mange hadde ventet.

– Vi er veldig spent på hva Amazons inntog i Skandinavia betyr i praksis. Og hva de vil tilby fremover som de ikke har kunnet tilby til nå. Før vi vet det, er det vanskelig å være mer konkret. Det norske bokmarkedet er nok ikke noe spesielt i så måte, kommenterer Norli-sjef John Thomasgaard.

Tidligere denne uken ble det klart at Amazon etablerer seg i Norden. Først og fremst i vårt naboland Sverige, men med tydelige ambisjoner om å gå inn i de øvrige nordiske landene på sikt.

Amazons nordiske inntreden har lenge vært både «ryktet» og fryktet, og nå får vi snart svar på spørsmålet om hvordan vil det gå med de norske aktørene i møtet med den amerikanske gigantisken.

Akselerert digitalisering?

– Når de etter hvert kommer til Norge vil konkurransen i mange bransjer spisse seg ytterligere, det vil også bokbransjen merke, påpeker Kine Søby, konstituert leder i ARK.

Hun mener Amazons inntreden kan føre til at digitaliseringen av bokbransjen skyter fart:

– Det norske bokmarkedet har de siste årene vært gjennom en kraftig omstilling som følge av økt digitalisering, hvor nye formater, tjenester og kanaler vokser hurtig. Denne utviklingen vil fortsette uavhengig av Amazon, men de kan akselerere utviklingen ytterligere. Digitaliseringen har allerede endret de etablerte strukturene i sisteleddet, noen har falt fra og nye aktører er kommet til.

– Uavhengig av Amazon må vi fortsette å utvikle vårt tilbud og våre løsninger for norske lesere og kunder, på tvers av både formater og kanaler. Vi har ventet på dem noen år og ser nå egentlig frem til å få prøvd oss mot dem, sier Søby.

Klare for fighten

– Vi er godt rustet som kompetent faghandel med solid butikknett og verdikjede, fastslår Thomasgaard.

Bokhandlerne mener de er godt rustet til å ta fighten mot Amazon. De har hatt flere år på å forberede seg, når Amazon nå dukker opp senere enn mange hadde ventet.

– Vi mener vi har ganske sterk konkurransekraft og frykter ikke konkurranse på pris eller utvalg. Om det holder får tiden vise, fremholder Thomasgaard, og legger til:

– Så blir det samtidig veldig spennende å se hvilken leveringsstrategi forlagene velger. Mye vil avgjøres der for norsk litteraturs videre utvikling.

Hjemmebanefordeler

Også ARK mener å ha flere fordeler enn Amazon i det norske bokmarkedet.

– Veksten ARK har hatt de siste 10 årene, i en krevende norsk varehandel og bokbransje, gir oss en god indikasjon på at lesere og kunder verdsetter oss. Vi er lidenskapelig opptatt av å formidle bøker og skape gode handleopplevelser. Vårt fokus vil uansett være å levere på dette og ha det største utvalget av norske bøker og gode løsninger for levering, sier Søby.

Kundeprogrammet ARK-venn er ett av kjedens sterke våpen:

– En sentral ambisjon allerede den gangen var å utvikle et tilbud til kundene, som ville gjøre oss i stand til å konkurrere med Amazon, sier Søby.

– Våre hjemmebanefordeler i møtet med Amazon er blant annet 1300 engasjerte medarbeidere i 152 butikker, kunnskapen vi har om norsk litteratur og den nære kontakten vi har med våre ARK-venner. Så må vi fortsette å utvikle gode løsninger for teknologi og logistikk, hvor Amazon er verdensledende, sier Søby.

Fastpris som forsvarsverk?

– Jeg tror ingen har systemer som kan konkurrere med Amazon, sier Helén Foss, leder for Fri Bokhandel. – Det gjelder ikke bare vår bransje. Vi må bli enda flinkere på det vi gjør og være enda bedre på det lokale markedet vårt som jo er vår styrke – den lokale kunnskapen om nærmarkedet. Nettløsninger som kan konkurrere med Amazon rent teknisk tenker jeg er omtrent umulig, sier Foss, og legger til at fastprissystemet er helt avgjørende:

– Fastprisen er viktig for å opprettholde salgskanaler, forutsigbarhet for forlag og forfattere for å kunne utgi god litteratur til leserne, sier hun.

– Ikke et forsvarsverk

– Vi har aldri sett på fastprisen som et forsvarsverk, konkurransen i sisteleddet står ikke tilbake for andre land vi sammenligner med. Historisk sett har det kanskje vært en noe mindre andel netthandel i Norge, men vi har de siste årene erfart at digitaliseringen ved økt netthandel og for eksempel lydstrømming går raskere enn i de fleste andre land, sier Søbye i Ark.

– Er det noen spesielle utgivelsesområder eller varegrupper hvor dere tror fighten vil være ekstra stor?

– Bøker utenfor fastprisen eller fra forlag utenfor fastprissystemet, sier Foss.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier Søby.

– Vi tror ikke det er enkelt produkter som avgjør dette, men om breddemodellen innenfor alle vare kategorier slår an og blir kostnadseffektiv logistisk, sier Thomasgaard.

Vil ha boklov

– En Amazon-etablering i Norden vil selvfølgelig kunne få konsekvenser også for det norske bokmarkedet. Hvor store konsekvenser det vil bli, er det vanskelig å si noe konkret om, sier Lene Røren i Ebok.no.

Hun mener Norge skiller seg fra nabolandene:

– I Norge har vi, i motsetning til Sverige, lenge jobbet for en regulert bokbransje med et fastprissystem. Dette gjør at vi er bedre rustet i konkurransen med aktører som Amazon. Men, jobben er absolutt langt fra ferdig – noe blant annet maktmisbruket til de største forlagene innen strømming viser. Problemene med strømming, i kombinasjon med Amazons inntreden, bør føre til at politikerne våre nå våkner og enten strammer inn bokavtalen eller erstatter den med boklov.