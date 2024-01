En trøblete romanse

"Når jeg lukker boken er jeg rystet, litt sliten og lysten på å lese mer av Louise Kennedy", skriver Bok365s anmelder om "Overtredelser".

Holywood, 1975. Navnet på den lille byen utenfor Belfast er til forveksling likt sin amerikanske, glamorøse nesten-navnesøster. Men de to byene har lite til felles. I Louise Kennedys romandebut Overtredelser følger vi en hverdag gjennomsyret av den voldelige konflikten som pågikk i Nord-Irland i over 30 år og de som forsøkte å føre livene sine der.

“The Troubles” er det misvisende navnet på den lange, blodige konflikten mellom lojalister og republikanere i Nord-Irland, der sistnevnte ønsket løsrivelse fra England og et forent Irland. Da Irland ble delt i 1921 av religiøse årsaker, forble Irland katolsk, mens Nord-Irland ble formet som en protestantisk stat under britisk styre. Diskriminering og forskjellsbehandling mot katolikker førte til et økende konfliktnivå, som eskalerte i The Troubles, fra slutten av 1960-årene og frem til avtale om våpenhvile i 1998. Dette er det historiske bakteppet i Overtredelser. Boken er satt tidlig i konflikten, og det er som å lese en trykkoker. Det bobler under overflaten, enhver forstyrrelse truer med å ødelegge den skjøre balansen.

Kjærlighetens pris

Majoriteten av befolkningen i Nord-Irland er (og var) protestanter, siden som forbindes med pro-britiske lojalister. Overtredelser følger Cushla. Tjuefire år. Barneskolelærer for tredjeklassinger som kan mer om bilbomber enn alfabetet. Hun er bartender på deltid i den familieeide puben. Bor med sin alkoholiserte mor. Katolikk.



Louise Kennedy:

Overtredelser Skjønnlitteratur

Aschehoug

320 sider

Merete Alfsen

Den større, nasjonale konflikten og Cushlas daglige balansegang illustreres gjennom henne og mannen hun forelsker seg i, Michael. Michael er tyve år eldre, gift. Protestant.

Trøbbelet forsterker det at forholdet mellom Cushla og Michael er av den farlige typen. Ikke av de åpenbare grunnene, som at Michael var gift eller at noen oppfatter aldersforskjellen som upassende. Men fordi et forhold mellom en katolikk og en protestant er på linje med å be om trakassering og utfrysing, om ikke verre.

Kennedy vever inn ytterlige historielinjer på sømløst vis, og skriver frem flere aspekter av Cushlas verden. De ulike lagene i historien gir flere glimt av kompleksiteten i den nasjonale konflikten. Det som kunne vært hverdagslige hendelser, blir større, farligere. Cushlas religion er styrende for hvordan hun oppfattes. Som katolikk i Nord-Irland er det uutalte regler for hvor hun kan utdanne seg, jobbe og bo. Hvem hun kan omgås, ligge med og hva hun kan si høyt. Som katolikk mistenkeliggjøres hun hver gang hun beveger seg utenfor huset. “The Troubles” gjør seg alltid gjeldende, og virker inn i det offentlige så vel som det private.

Alt er en overtredelse

Overtredelse er en treffende beskrivelse for omtrent alt som skjer i boken. Det er overtredelse av sosiale normer, som alkoholismen til Cushlas mor eller det å måtte finne seg i slibrige kommentarer fra pro-britiske soldater som drikker på puben hun jobber på.

Det er også større overtredelser, som forholdet mellom lærer og elev. De vanskelige omstendighetene til en av Cushlas elever, Davy, forverres under “The Troubles”. Familien er fattig, og som katolikker i et protestantisk nabolag trakasseres de daglig. Når faren til Davy blir brutalt overfalt, fordi han er katolikk, klarer ikke Cushla holde seg fra å involvere seg. Hadde det ikke vært for de overlappende omstendighetene, er det ikke sikkert hun ville vurdert det som nødvendig å hjelpe som hun gjør. Den ampre stemningen skaper situasjoner, og inviterer overtredelser av ulik alvorlighetsgrad. Gråsoner blir enda gråere.

Den største overtredelsen er Cushla og Michael. Deres lykke forutsetter hemmelighold og ekstrem forsiktighet. Konstant årvåkenhet, kanskje på grensen til paranoia, blir normalen for å kunne være sammen. Og kanskje er det nettopp med dette i bakhodet, at forholdet mellom Cushla og Michael oppleves så ekte?

Kennedy lar “The Troubles” styre tempo. Overtredelsene av både sosiale normer og sunt vett gjør forholdet risikofylt, men også intensivt og troverdig. Uforutsigbarheten under trøbbelet gjør livet lite. Et nytt forhold, derimot, har gjerne motsatt effekt. Som middel for å eskalere handlingen og forholdet fungerer det tragiske bakteppet smertelig godt.

Vise, ikke forklare

Konflikten er en som gjennomsyrer det nordirske samfunnet, selv om det noen ganger er utfordrende å forstå akkurat hvor dypt. I Overtredelser er det mye som skjer mellom linjene. For eksempel, for en hvis kunnskap om Nord-Irland-konflikten hovedsakelig begrenser seg til å ha lest Across the Barricades på videregående, kan en oppleve at alvoret i en bemerkning eller tyngden av et kallenavn går en hus forbi. Slik sett vil kanskje de med noe kunnskap om konflikten få mest ut av boken. Men det er nettopp fordi Kennedy ikke peprer leseren med overtydelige skildringer som gjør dette til en strålende debut. Hun mestrer det å vise heller enn å forklare. Skildringer av lukt, farger eller teksturen på et plagg gir en følelse av å være der. Språket får en naturlig flyt, noen ganger kaotisk, men hverdagen i konfliktsone er nettopp kaotisk, overveldende og noen ganger brutal.

Fra et fredelig samfunn er det vanskelig å forstå at frykten og risikoen som beskrives, var ekte. Kennedy skildrer sorg, sinne og uforutsigbarhet uten å bli sentimental, noe som kan tenkes å speile hvordan mennesker som Cushla opplevde perioden. På den ene siden lærer man å leve omgitt av volden, og på den andre så har man kanskje ikke råd til å gjøre noe annet enn å la seg bli avstumpet. Fordi livet går tross alt alltid videre, uansett hvor urettferdig eller uforståelig det er.

Kennedy avslutter med å elegant samle enhver løs tråd. Det er tilfredsstillende. Og hjerteskjærende. Når jeg lukker boken er jeg rystet, litt sliten og lysten på å lese mer av Louise Kennedy.

MAREN KELLER

