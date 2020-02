Fikk inn en milliard på to timer!

KOMMENTAR: Det har vært en hektisk uke i bokbransjen, og det er en liten milliard vi ikke har fått nevnt.

Mange har lest BOK365 denne uka. Mandag kveld kom nyheten om konkursen i Gloria forlag, onsdag at Cappelen Damm overdrar alle Tanum-utsalgene, med unntak av flaggskipet på Karl Johan, til konkurrentene ARK og Norli. Men det har også vært bevegelser på en annen viktig arene: det sterkt voksende strømmemarkedet for lydbøker.

Storytel er landets klart største strømmetjeneste. Den norske avdelingen av det svenske lydbokkonsernet eies med like andeler av Cappelen Damm og Storytel AB. Fredag for ei uke siden var Storytel AB på børsen og hentet inn 948 millioner svenske kroner i frisk egenkapital. Emisjonen tok knappe to timer å få på plass.

Emisjonen betød at børsverdien til det svenske strømmekonsernet passerte 10 milliarder kroner. Til sammenligning er hele Gyldendal-konsernet, inkludert ARK og 50 prosent av Lydbokforlaget som driver strømmekonkurrenten Fabel, verdsatt til knappe 1 milliard på Oslo Børs. I skrivende stund har imidlertid korona-uroen på børsene medført ett fall i aksjekursen på nesten 20 prosent. Storytels børsverdi er med dette tilbake til litt over 8 milliarder, selv med en fersk milliard i kassa.

Mens vi her hjemme sleper bena etter oss og strever med å få alle forfattere på plass hos begge de to store strømme-aktørene, og mens Konkurransetilsynet i Bergen sleper bena etter seg på andre året hva gjelder Vigmostad & Bjørkes (Ebok.no) innklaging av Cappelen Damm for brudd på leveringsplikt av lydbøker, skøyter med andre ord svenskene videre med handlekraft og ressurser.

Lite av milliardbeløpet vil bli brukt direkte i Norge, men det er klart at teknologien og infrastrukturen som milliarden vil bli pløyd ned i, også vil komme til nytte for Storytel her til lands. Forlagenes samlede inntekter fra strømmetjenestene økte med over 60 prosent i fjor, snart passerer omsetningen summen av pocketbok-salget.

Tanum Gardermoen og Gloria Forlag er viktige bransjenyheter, men en milliard i kassa på litt under to timer burde også være verdt å nevne her på BOK365.

Nå har vi bøtt på det. Riktig god helg!

ANDERS NERAAL