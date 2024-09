Anne Applebaum, Isabella Hammad og Andrev Walden er bare tre av over 120 gjester som står på Litteraturhuset i Oslos program denne seinhøsten.

– Det blir en innholdsrik seinhøst på Litteraturhuset! Over 120 forfattere fordelt på 57 arrangementer står på plakaten de neste tre månedene, så det er bare å glede seg, forteller Susanne Kaluza, daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset.

– Vår høstsesong fokuserer på å bringe de virkelig store navnene til Norge, løfte norske forfattere og utforske presserende globale og lokale temaer. Temaene spenner fra maskulinitet og autoritære regimer til kultur som motstandskamp. Vi dykker også ned i samisk historie, hekseprosesser og Nordpolen. Og et tips: merk deg 26. oktober, som blir hoveddagen på årets rike sakprosafestival, sier Kaluza.

Margaret Atwood og Jenny Erpenbeck

Tidligere i høst kom nyheten om at kanadiske Margaret Atwood gjester Litteraturhusets program 31. oktober, og i tillegg møter den tyske Bookerprisvinneren Jenny Erpenbeck til samtale 2. november. Det blir også en egen samtale med Erpenbeck tirsdag 5. november.

– Jenny Erpenbeck er en original og helt særegen stemme i samtidslitteraturen, sier Litteraturhusets programsjef Linn Rottem.

– Erpenbeck skriver frem Tysklands og Europas nære historie i en finslipt litterær form, og det blir stadig tydeligere at hun er en forfatter på Nobelpris-nivå.

På det internasjonale programmet står også polsk-amerikanske Anne Applebaum, britiske-palestinske Isabella Hammad og britisk-ugandiske Jennifer Makumbi.

Fra Danmark får Litteraturhuset besøk av Olga Ravn, som er aktuell med romanen Voksbarnet, 23. oktober. Og 13 november kommer svenske Andrev Walden, forfatter bak Jævla menn, og han møter Maria Kjos Fonn til samtale.

Norsk litteratur

Norske stemmer blir det også. 9. oktober møter Kyrre Andreassen forfatterkollega Marie Aubert til samtale, mens Line Baugstø kommer til Litteraturhuset 16. oktober. Da skal hun og Vigdis Hjorth samtale om vanskelige familierelasjoner, sosiale avvik og det å ende opp som antagonisten i eget liv.

– Litteraturhuset har over flere år gjort et kontinuerlig arbeid med å øke kunnskapen om historie og litteratur fra Sápmi, også på tvers av det som er nasjonale stater i dag, sier Kaluza.

– I høst kan du derfor blant annet høre norsk-samiske Kathrine Nedrejord og svensk-samiske Tina Harnesk. Begge hører til en ny generasjon forfattere som fra ulike vinkler belyser den historiske undertrykkelsen av samer.

Fokus på norsk sakprosa

For første gang står Litteraturhuset for programmeringen av Norsk Sakprosafestival, som i år foregår lørdag 26. oktober, med utvidet program 24.-28. oktober. På programmet står blant annet britiske James Rebanks, et eget program for barn og unge, og en lang rekke aktuelle norske sakprosaforfattere.

De saklige søndagene fortsetter også. De historieinteresserte kan lære mer om Romerriket fra Magnus Helgerud, om USAs rasistiske historie fra Ketil Raknes, og om historien om norske krigsseilere fra Ole Torp, fortalt gjennom hans fars livshistorie. De mer samfunnsorienterte kan høre Sigrun Slapgard fortelle om Werna Gerhardsen, Rune Slagstad om De nasjonale strategene, og Erling Kagge om Nordpolen. Lars Fr. H. Svendsen holder foredrag om dumhet og idioti, og Thor Gotaas’ om sparken.

Debutantdagene

Onsdag 4. og torsdag 5. desember runder Litteraturhuset som vanlig av det litterære året med De store debutantdagene. Her kommer årets debutanter innenfor skjønnlitteratur for voksne for å lese fra bøkene sine. De introduseres av erfarne forfattere som Vigdis Hjorth, Johan Harstad og Olaug Nilssen, og ønskes velkommen inn i forfattervarmen.

– Debutantene er litteratur-Norges framtid! De nye stemmene som forteller nye historier er viktige for å sørge for rekruttering av nye lesere. Med De store debutantdagene ønsker vi å løfte dem fram, sørge for at de blir hørt og får muligheten til å vokse litterært, sier Rottem.