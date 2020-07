KOKEBØKER: – Tiårlisten er et greit tverrsnitt av det som har preget de siste tiårene, sier kokebokentusiast Per Borglund. Se topplisten her.

– Det jeg heldigvis ikke ser, er en liste full av all verdens håpløse kurer for og mot hva som helst, forteller Per Borglund.

Han arbeider til daglig som redaktør for Aftenpostens matmagasin «Mat fra Norge», og er i tillegg en stor kokebokentusiast – med mer enn 10.000 kokebøker i samlingen sin. Han har fått studere topplisten over tiårets mest solgte kokebøker.

– At det bare er en eneste slankebok her er en gledelig overraskelse. Det er svært gledelig at noe som kan minne mistenkelig om en lære- eller fagbok ligger på åttendeplass, og det er artig at Den rutete holder koken, sier Borglund.

– Kokebøker er pornobøker

Men helt i topp ligger selvsagt Trine Sandbergs Trines mat (Gyldendal). Det er ingen overraskelse for Borglund:

– At Trine ligger der hun gjør kan man sikkert si mye om, men det bekrefter jo at folk vil ha god, ganske enkel og hjemmelaget mat. Eller i det minste at de vil lese om/ha slike bøker i hylla. For oss som er glade i trykte kokebøker, er det et godt tegn at landets største og mest populære blogger også er en bestselger på papir. Det gir kanskje et slags håp om en fremtid også for kokebøkene i analog form.

Han forteller at topplisten i det hele tatt er en god presentasjon av trendene som har preget det siste tiåret innenfor mat og drikke:

– At Hellstrøm blander seg inn blant folkelige bøker fra folk som Gausdal og Alfsen, beviser at kokebøkene ikke bare er bruksbøker, men «pornobøker» som fungerer minst like greit som inspirasjonskilder som praktiske bøker til bruk i det daglige kjøkkenet. Med litt trendy øl i miksen her, så tror jeg listen gir et greit tverrsnitt av det som har preget de siste ti årene.

Topp 10 mat & drikke – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utgivelsesår 1 Trine Sandberg Trines mat: favoritter og ukemenyer Cappelen Damm 2013 2 Tom Victor Gausdal Familiekokeboka Press 2009 3 Trine Sandberg Trines mat 2 Cappelen Damm 2015 4 Ingrid Eseplid Hovig Den rutete kokeboken Gyldendal 2010 5 Eyvind Hellstrøm Enkle og perfekte menyer Pantagruel 2009 6 Ole Martin Alfsen Hverdagsmat Press 2014 7 Berit Nordstrand 12 uker til et sunnere liv og en smalere midje Gyldendal 2014 8 Tom Victor Gausdal Kokkelære Press 2015 9 Colin Eick Ølbrygging fra hånd til munn Kagge 2013 10 Eyvind Hellstrøm Lutefisk, pinnekjøtt og andre bagateller Pantagruel 2006