Disse vant gull i Visueltprisen

Grafill delte onsdag ut Visueltprisen for 32. gang.

Prisene som feirer det beste innen grafisk design, animasjon, illustrasjon og digital design, ble tildelt både profesjonelle skapere og studenter.

Vinnerne ble kåret av en fagjury bestående av 25 profesjonelle fra inn- og utland. Juryen delte ut gull og diplom i fire hovedkategorier. I tillegg ble det delt ut spesialpriser: IxDAs hederspris, miljøprisen Den Grønne og Klassikerprisen – Grafills egen ærespris.

Formålet med prisen skal være å hedre fremragende prosjekter og skaperne av dem og

synliggjøre hvilken verdi profesjonell design og illustrasjon tilfører – både visuelt og strategisk.

– Vinnerarbeidene er sterke eksempler på hva man kan oppnå når man investerer i profesjonell kompetanse, skriver Grafill, Foreningen for design, illustrasjon og visuell kommunikasjon, i en pressemelding.

I kategorien bøker gikk gullet til Axel Thorenfeldt i We Oslo for illustrert fuglebok ‘Kystfugler’ og til Fredrik Rysjedal for selvbiografisk tegneserie ‘Krampe’.

Lars Fiske fikk diplom for den selvbiografiske tegneserien ‘Ta imot’.

Zarina Saidova, fra byHands, vant gull i kategorien barnabøker for boka ‘God natt Gaza’.

Diplom i barnabok-kategorien gikk til:

Oda Valle for grafisk roman ‘Esters univers 2. Tre er én for mye’

Bendik Kaltenborn for rimebok ‘Borti natta – rim for barn og voksne’

Kjersti Synneva Moen for tegneserieroman ‘Selma gjør så godt hun kan’

Se alle prisvinnerne på Grafill.no.