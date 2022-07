Dikt og kjemi

DEN LYRISKE SOMMERGJESTEN: Av dagens lyrikere er det bare Trygve Skaug som kan måle popularitet med Victoria Dalsberget.

Victoria Dalsberget (f.1996) er fra Eidskog, like ved svenskegrensen. Hun arbeider som lærer og er videreutdannet innenfor spesialpedagogikk og psykisk helse hos barn.

Hun begynte publisere dikt på Instagram hvor hun etterhvert har fått over 50 000 følgere. I fjor kom debutsamlingen du er nok (Vigmostad&Bjørke). Samlingen ble fjorårets nest mest solgte. Diktene formidler at leseren er god nok, sterk nok, fin nok og flink nok. I år har hun utgitt oppfølgeren du og jeg – en samling dikt om forelskelse, kjærlighetssorg og varig kjærlighet.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Victoria?

Ferien tilbringes hjemme på Austmarka, helt syd på Finnskogen. Ellers kommer jeg til å tilbringe en del tid på Skriveloftet på Litteraturhuset i Oslo.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Campingtur til Värmland, gjerne med et festivalpass eller to i vogna. Ellers må det være tid for masse grilling, lesing og dagdriveri. Den beste følelsen er, for et par sekunder, å ikke helt vite om det er tirsdag eller onsdag.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Årets beste lesning må være Blomsterdalen av Bjørnsonvinner Niviaq Korneliussen. Den handler om grønlandsk ungdom, selvmordskultur og kom som et slag midt i fleisen! I sommer skal jeg blant annet lese diktsamlingen Ho av Christine Kjellstrøm Melby, og ta en ny runde med Emily Forever av Maria Navarro Skaranger.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

«På tankekjøret». Det beskriver meg godt!

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Som lærer og student har jeg en ferie som passer fint å kombinere med skrivejobb. Det er på sommeren jeg er mest produktiv, og da åpner jeg mail med god samvittighet!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Marie Curie! Tenk å risikere livet for å oppdage radioaktive grunnstoffer! Og dette på en tid hvor kvinnelige kjemikere ble kjønnsdiskriminert og sterkt sett ned på. Det ville vært spennende å høre hvilke kamper hun har stått i. Kanskje fått noen råd eller lært at dikt og kjemi har mer til felles enn man skulle tro..?

– Ditt beste ferieminne?

Når jeg og samboeren min padlet hjemmefra og til Arvika i Sverige med kano for fem år siden. Myggstikk, støle bakdeler og dårlig søvn på den ene siden, badetemperert Vänernvann, solskinn og gode samtaler på den andre.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Cathrine Strøm! Hun hadde en viktig rolle for oss som gjestet Debutantseminaret under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer nå i mai. Det var en uke fylt med erfaringsutveksling, aktualitet og kunnskap som blir nyttig for et videre skriveliv. Et flott arrangement med flinke og oppbyggende folk!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Få fortgang i etableringen av regionale kulturfond. Et kulturløft som vil styrke lokalsamfunnene! All kunst og kultur skal ha en sjanse, uavhengig av hvilken bakgrunn man har eller hvor man holder til. Dette må komme i tillegg til Norsk kulturfond.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

«Barn og unge har større leseglede enn noensinne!» Innenfor spesielt norskfaget er gode leseropplevelser blant unge en av mine hjertesaker i arbeidshverdagen. Jeg håper stadig flere vil finne glede og lyst, utover å bare lese når de må.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? Og hva ville du svart?

«Feiret du PRIDE i juni?»

– «Ja!»