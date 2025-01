Dikt for jenter under flest trær

LYRISK: Desember er høysesong også for lyrikk. Dikt er populære julegaver.

De gamle er eldst, men øverst på desember-lista av fjorårets samlinger, troner Victoria Dalsberget med Dikt for jentene. Allerede i oktober solgte hun sågar flere samlinger enn «de gamle». For sikkerhets skyld er hun også med på lista med sin debutsamlingen fra 2021.

To nye samlinger snek seg for første gang inn på lista under julesalget.

Kanskje litt overaskende – helt oppe på femte plass, finner vi et av verdenshistoriens betydeligste litterære verker for første gang gjendiktet til norsk. Ovids Metamorfoser ble sannsynligvis skrevet rundt 8 e.Kr., da dikteren (Publius Ovidius Naso) ble landsforvist av keiser Augustus. Gjendiktingen er gjort av Thea Selliaas Thorsen og inngår i serien Kanon : antikkens litteratur på norsk.

– Er dette årets julegåve til dei som trur dei har alt? – spurte anmelder Rolv Nøtvik Jakobsen i Vårt Land.

Det kan nesten virke slik. Flere kritikere har nevnt Metamorfoser som en av fjorårets viktigste utgivelser.

Øivind Andersen i Dag og Tid skriver:

«Også omsetjinga er eit storverk: over 500 sider latin forvandla til norsk. (…) Det var lett for Ovid, han skreiv kva han ville på sitt eige språk og på heksametervers som det var tradisjon for i Roma. Thorsen er tvinga til å seie ‘det same’ som Ovid, men på norsk. Og ho har fortenestefullt valt å nytta det same versemålet som Ovid, noko som krev språklege offer. Men Thorsen er både lydhøyr og oppfinnsam.»

På Kolon forlag, utkom i høst Vekten av vindblåste trær av Thomas Marco Blatt. Blatt (f.1980) fikk Tarjei Vesaas debutantpris i 2006 for samlingen Slik vil jeg måle opp verden. Hans forrige diktsamling ble utgitt i 2016, men i fjor var han altså tilbake med nye dikt.

– Det er særlig det stemningsfylte i det lavmælte hos diktene til Thomas Marco Blatt som får meg til å glede meg over at han har kommet tilbake til poesien, skriver Thula Kopreitan, bokmelder hos NRK.

Janneken Øverland og Hadle Oftedal Andersen, begge i Klassekampen, har Vekten av vindblåste trær med på lista over Årets beste bøker. Øverland skriver: «Et utsøkt langdikt om vann og vennskap, kriger og knödel, familie og fotball. Som å bli ømt trøstet på et språk du ikke visste at du kunne.»

Boklista for lyrikk: Desember – 2024

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.