Dette er de mest solgte krimbøkene

Nesbø og svensk krim dominerer salget før påske. Her er de mest solgte krimbøkene så langt i 2025.

Påskekrim er et særnorsk fenomen. Og at påsken er høytid for krimbøker, det merkes på salget.

Den siste hele uka før påske i fjor ble det solgt over 10 000 innbundne krimbøker i norske bokhandler. Det tilsvarte nesten halvparten av all skjønnlitteratur for voksne i innbundet format den uka, ifølge en pressemelding fra Bokhandlerforeningen.

Gjennom hele 2024 ble det solgt nær 300 000 innbundne krimbøker i bokhandel, fordelt på over 1 500 ulike titler. Det gjør krim til en fjerdedel av hele markedet for innbundet skjønnlitteratur for voksne.

Jo Nesbø er årets store krimnavn så langt. Romanen Minnesota topper salget for 2025, og Nesbø er alene om å ha tre titler inne på topp 20-lista for innbundet krim.

I pocketformat er det svenske Pascal Engman som utpeker seg som salgsvinner. Han har de seks øverste plassene på salgslista, og totalt sju titler inne blant de 20 mest solgte. Av disse 20 bøkene er hele 17 oversatte krimromaner, blant annet av Sara Strömberg, Stefan Ahnhem og Kristina Ohlsson.

– Påsken er en høytid for krimbøkene – men krim selger også godt hele året. Det henger nok sammen med at en viktig motivasjon for å lese er å finne bøker vi rett og slett ikke klarer å legge fra oss. Der treffer krimmen ofte godt, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Mest solgte innbundne krimbøker hittil i 2025 (bokgruppe 4.1.7 og 4.2.7 – alle utgivelsesår)

Jo Nesbø, Minnesota (2025, Aschehoug) Clemence Michallon, Den stille leieboeren (2023, Aschehoug) Sara Strömberg, Skygger (2023, Kagge) Bernard Minier, Lucia (2024, Aschehoug) Matthew Blake, Anna O (2024, Cappelen Damm) Pascal Engman, Patriotene (2018, Gyldendal) Stefan Ahnhem, Byttet (2023, Aschehoug) Pascal Engman, Ingen (2025, Gyldendal) Jo Nesbø, Natthuset (2023, Aschehoug) Jørgen Jæger, Skjebnedøgn (2023, Bonnier Norsk Forlag) Katrine Engberg, Det brennende bladet (2023, Bonnier Norsk Forlag) Lars Kepler, Søvngjengeren (2024, Bonnier Norsk Forlag) Jo Nesbø, Blodmåne (2022, Aschehoug) Sara Strömberg, Skred (2024, Kagge) Helene Flood, Enken (2023, Aschehoug) Jan-Erik Fjell, Nattravnen (2023, Bonnier Norsk Forlag) Gunnar Staalesen, Forfulgt av død (2023, Gyldendal) Jørn Lier Horst, Tørt land (2024, Bonnier Norsk Forlag) Jens Henrik Jensen, Pilegrim (2024, Aschehoug) Pascal Engman, Kokain (2023, Gyldendal)

Mest solgte pocketkrim hittil i 2025 (manuelt sortert – alle utgivelsesår)

Pascal Engman, Bestselger (2025, Gyldendal) Pascal Engman, Ildlandet (2020, Gyldendal) Pascal Engman, X (2024, Gyldendal) Pascal Engman, Enkene (2022, Gyldendal) Pascal Engman, Kokain (2023, Gyldendal) Pascal Engman, Rottekongen (2021, Gyldendal) Thomas Bagger, Den nittende øya (2024, Vigmostad Bjørke) Jo Nesbø, Kongeriket (2021, Aschehoug) Katrine Engberg, Det brennende bladet (2024, Bonnier Norsk Forlag) Freida McFadden, Den låste døren (2023, Cappelen Damm) Jussi Adler-Olsen, Sju kvadratmeter med lås (2025, Aschehoug) Thomas Bagger, Mannen i tre deler (2023, Vigmostad Bjørke) Sara Strömberg, Skygger (2023, Kagge) Pascal Engman, Til minne om en morder (2023, Kagge) Jens Henrik Jensen, Pilegrim (2025, Aschehoug) Stefan Ahnhem, En helt annen historie (2024, Aschehoug) Jørn Lier Horst, Slagside (2021, Strawberry Publishing) Kristina Ohlsson, Kristuskransen (2025, Gyldendal) Jørn Lier Horst / Thomas Enger, Røykteppe (2020, Capitana) Viveca Sten, Skyggedalen (2024, Bonnier Norsk Forlag)

