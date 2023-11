De nominerte til Osloprisen

Årets litteratur

Snafu består av 13 korttekster som setter hverdagen, arbeid, barndom og tilværelsen som forelder i et dypt eksistensialistisk lys. Karakterene strever med alt fra munntørrhet og bryllupsfotografering til døde mødre og svikefulle brødre. Forlaget beskriver videre: «Deres evne til å kare seg videre forener dem i sporene de etterlater seg; spor av glede, spor av sinne, spor av sorg.»

I begrunnelsen står det:

«Det er en tilbaketrukket hedonisme som pulserer i bokens årer, hvor det eksistensielle kombineres med en satire som ofte treffer blink. Skulle vi peke på én ting Stokke har, som altfor mange andre norske samtidsforfattere mangler, er det ideer – og det i flertall.»

«Stokke later til å kunne vrenge og vri på enhver normaltilstand (tittelens situation normal), og slik gir det et nokså outrert men samtidig plausibelt spinn (tittelens all fucked up). Stilen kan tidvis bli noe pedantisk, og den ene novellen blir nok litt for lang og samtidssignaliserende for sitt eget beste, men hva spiller vel det for rolle, når boka er gjennomgående oppfinnsom og usedvanlig språkmektig, skrevet av en forfatter som sneier borti det tragiske og det komiske uten å havne i noen av grytene. Snafu består også av de morsomste og underfundigste aforismene siden Nietzsche!»