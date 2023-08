Cappelen Damm flytter

– Vi har funnet et bygg vi opplever svarer til det vi ønsker å skape, sier Cappelen Damm-sjef Sarah C. J. Willand.

– Dette er ikke et økonomisk begrunnet valg eller et kjent behov. Flyttingen er en konsekvens av at kontrakten vår i Akersgata utløper i 2025, sier Willand – og legger til at beslutningen ble tatt rett før sommeren.

Vi møter forlagssjefen rett utenfor hennes nye kontorlokaler, i Stortingsgata 28.

– Det føltes naturlig å se etter andre alternativer, og når gårdeier her også ville utvikle en kulturell møteplass, føltes det helt riktig, sier hun, tittende opp på den verneverdige fasaden.

– Bygget er så utadrettet. Det er et ansikt ut mot sentrum, og underbygger vårt mål om å være Norges mest åpne forlagshus. Her ønsker vi å skape en litterær storstue.

– Skal være et naturlig tilholdssted

Stortingsgata 28 er et verneverdig funkisbygg i hjertet av Oslo, tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas-arkitekter. Det ligger sentralt plassert ved Nationaltheatret, et steinkast fra institusjoner som Slottet, Universitetet og Stortinget, og har i 90 år vært en synlig og sentral del av bybildet i Oslo.

Bygget gir derimot ikke forlaget flere kvadratmeter å boltre seg på, det er tilnærmet likt som i Akersgata. Men forlagssjefen peker på en større fleksibilitet:

– I Akersgata er det flere kvadratmeter som går bort i kriker og kroker. Stortingsgata har en større fleksibilitet. Vi skal være et naturlig tilholdssted for våre forfattere og samarbeidspartnere, og en god arbeidsplass for ansatte. Men det er også et viktig mål å forsterke arbeidet med å skape litterære og kulturelle møteplasser, som vi har gjort med kafeen Elling og vår forlagsbokhandel Halvbroren, sier Willand.

Takterrasse og lokaler på gateplan

Willand forteller at de betaler markedspris for de nye lokalene, det samme ville de gjort hvis de hadde blitt værende i dagens lokaler.

Cappelen Damm overtar byggets åtte etasjer og en takterrasse med 360 graders utsikt over fjorden og Oslo sentrum. I tillegg får forlaget lokaler på gateplan, hvor planen er at folk i alle aldre skal kunne rusle rett inn på boklanseringer, litterære arrangementer for barn og voksne, eller bare for å møte venner.

Dagens Paddys Pub blir forlagets nye resepsjonsområde. Det er også et større kjellerlokale hvor det blir kantine, med mulighet for større arrangementer, og med tilhørende rom for lydproduksjon.

Aftenposten-skiltet forsvinner

– De ansatte vil bli møtt av lyse, moderne og inspirerende lokaler, som er mer tilrettelagt for å jobbe på moderne måter. Vi tar med oss våre lange, sterke tradisjoner inn i et bygg som også har lange og store tradisjoner, sier Willand.

Ettersom det er et verneverdig bygg er det noen utfordringer i oppussingen. Fasaden skal farges mørkere, men vinduene må forbli. Men en viktig ting skiftes ut: Det enorme Aftenposten-skiltet på taket forsvinner, og erstattes med et Cappelen Damm-skilt.

– Det nye skiltet er et tydelig signal om at dette er en litterær storstue. Utgivelsene våre vil få et helt nytt utstillingsvindu. Det skal føles som å komme hjem til litteraturen. Dette blir ikke et ordinært kontorlokale.

Nå starter detaljplanleggingen av hvordan de nye lokalene skal se ut. Willand er klar på hva hun ønsker:

– Jeg har en visjon om enda flere møteplasser mellom forfattere og publikum, mellom lærere og læreverket. Vi vil tenke nytt og kreativt rundt tilgjengeliggjøringen av litteraturen, og hvordan vi best kan skape engasjement. Vi er gode på det nå, men de nye lokalene gir oss nye muligheter og understøtter vår ambisjon om å være det mest åpne forlagshuset.

Selv om ambisjonene er store understreker Willand at selve prosjektet er økonomisk fornuftig.

— Alle store selskap som står foran valget om å oppgradere eksisterende hus eller flytte til noe som ivaretar fremtidens behov, vet at prosjektet uansett må styres godt. Dette bygget gir oss rett og slett bedre og flere muligheter, innenfor fornuftige rammer.