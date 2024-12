Bokhandlerundersøkelse: 7 av 10 blir glade for bøker til jul

Bøker er blant de harde pakkene som mange blir glade for, skal man tro en undersøkelse som Bokhandlerforeningen står bak.

Der oppgir 69 prosent at de blir «glade» for å få en bok i julegave, mens 1 av 4 svarer at de vil bli «svært glade».

– Det viser at bøker fortsatt er den beste julegaven! Mange ønsker jo å lese mer, og da er det ekstra fint å få en bok noen har valgt spesielt for oss. Det finnes utrolig mange forskjellige bøker å velge mellom, så det er alltid mulig å finne en personlig gave, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Til sammenligning svarte ni prosent at de blir «skuffet» eller «svært skuffet», mens tre prosent svarte at de blir «svært skuffet»:

Desember er årets travleste måned i bokhandlene, og står for nesten 18 prosent av det totale boksalget. I fjor solgte de nær en halv million bøker den siste uken før julaften, fordelt på omkring 19.000 forskjellige boktitler.

Gladest for å få bøker i julepresang er de over 60. I denne gruppen svarer over 80 prosent at de blir glade for en bok under treet, i likhet med 55 prosent av unge mellom 15 og 29 år.