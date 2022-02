Mamma-livet preger Boklista

BOKLISTA: To nye mamma-bøker er inne på listene.

Mens de to øverste pallplasseringene på Boklista for skjønnlitteratur er like som i forrige uke, har en ny Cappelen Damm-tittel funnet veien til topps på Boklista for generell litteratur: Mammalivet av Sara Emilie Tandberg. Tandberg er kroppspositivist og skriver om hvordan mammalivet arter seg. Bokas vaskeseddel kan fortelle at Tandberg er opptatt av at kvinner skal tørre å stole mer på sine egne instinkter når de blir mamma og være fornøyd med sin egen innsats.

En som har skrevet en annen mamma-bok og som også bør være fornøyd med egen innsats er Tegnehanne, eller Hanne Sigbjørnsen. Hun har kommet inn på tredjeplass på Boklista for skjønnlitteratur med sin nye tegneserie Tegnehanne blir mamma (Strand). Etter ni år som tegneserietegner i Aftenposten, fortalte nylig Sigbjørnsen at hun gir seg. I et intervju i den samme avisen sier hun at hun vil fortsette å lage bøker.

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 4 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 3 2 Malin Falch Portaltreet: Nordlys: 5 Egmont Kids Media Nordic 2 2 3 Tegnehanne Tegnehanne blir mamma Strand Ny 1 4 Camilla Brinck Mysteriet med hullet i veggen: Musse & Helium: 1 Cappelen Damm 4 5 4 Guzel Jakhina Zulejkha åpner øynene Cappelen Damm Ny 1 6 Linn Ullmann Jente 1983 Oktober 5 11 7 Lars Mæhle Kjempeblekkspruten: Dinosaurgjengen: 8 Kagge 7 4 7 Lisa Aisato (ill.) Min første sanglekebok Gyldendal 9 22 9 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia Cappelen Damm Ny 1 10 Helle Helle Bob Oktober Ny 1 11 Dag Lønsjø Valper på sporet! Vigmostad Bjørke Ny 1 12 Malin Falch Trollriket: Nordlys: 4 Egmont Kids Media Inn på nytt 27 13 Cha Sandmæl Angrepet: Dagens øye: 2 Egmont Kids Media 10 2 13 Lee Child Heller dø Cappelen Damm Ny 1 15 Anita Østerbø Skammens mødre Vestland Inn på nytt 2

Boklista for generell litteratur – Uke 4 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Sara Emilie Tandberg Mammalivet Cappelen Damm Ny 1 2 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 1 25 3 Øystein Pettersen Helt konge! Gode dager 3 3 4 C. Sagen / S. Sagen Fra ligging til legging J.M. Stenersens Forlag 2 3 5 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk 6 13 6 Linn Stokstad Kickstart: Sprudlende sunn på 10 dager! Frisk 4 4 7 A.I. Sinding / S.M. Skeide Selvkritisk Gyldendal 10 3 8 Thomas Erikson Omgitt av narsissister Gyldendal 11 3 9 Jenny Skavlan m.fl. Fæbrik syboka Pullman publishing Inn på nytt 10 10 N. Brochmann / E. S. Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 14 17 11 Lena Lindgren Ekko: Et essay om algoritmer og begjær Gyldendal 10 11 12 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm Inn på nytt 7 13 Aicha Bouhlou Aichas salatfantasier Gyldendal Inn på nytt 21 14 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal 13 15 15 O. Stormoen / K. Vaag Flid: Sy tidlløse garderobeklassikere Gyldendal Inn på nytt 5

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 4 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lucinda Riley Den savnede søsteren Cappelen Damm 1 4 2 Romy Hausmann Elskede barn Cappelen Damm 6 4 3 Katrine Engberg Krokodillevokteren Bonnier 2 34 4 Katrine Engberg Blodmåne Bonnier 3 31 5 Katrine Wessel-Aas Tilbake til Rosenlyst Pitch forlag 5 3 6 Katrine Engberg Glassvinge Bonnier 4 27 7 Katrine Engberg Isola Bonnier 7 5 8 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal Inn på nytt 21 9 Jens H. Jensen Kullmannen Aschehoug 8 3 10 Abdulrazak Gurnah Paradis Gyldendal 9 10 11 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok 2 Entusiast 10 4 12 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 13 32 13 Audun Myskja De tibetanske ritene J.M. Stensersen 14 2 14 Katrine Engberg Vådeskudd Bonnier 12 11 15 Jørgen Jæger Det sorte fåret Bonnier 15 11

E-boklista – Uke 4 – 2022

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jens Henrik Jensen Økseskipet Aschehoug 2 6 2 Valérie Perrin Å vanne blomster om kvelden Cappelen Damm 1 3 3 Lee Child Heller dø Cappelen Damm Ny 1 4 Guzel Jakhina Zulejkha åpner øynene Cappelen Damm Ny 1 5 Helle Helle BOB Oktober Ny 1 6 Abid Raja Min skyld. En historie om frigjøring Cappelen Damm 5 23 7 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober 6 11 8 Natasha Lester Huset på Rivieraen Bonnier 4 2 9 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 10 17 10 Elly Griffiths Jenta under jorden. Et Ruth Galloway-mysterium Cappelen Damm Ny 1 11 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 15 14 12 Wilbur Smith Kongenes konge Cappelen Damm Inn på nytt 2 13 Alex Michaelides Jomfruene Cappelen Damm 3 3 14 Peter Mohlin Den andre søsteren Kagge Ny 1 14 Synnøve Eriksen Nordlys. Flukt Cappelen Damm Ny 1 14 Jørn Lier Horst Grenseløs Bonnier 11 18 14 Randi Fuglehaug Tonedød Kagge 13 2