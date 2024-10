Blir ny salgssjef i Cappelen Damm

Anine Thoresen skal lede den nye salgsorganisasjonen for allmennlitteratur i Cappelen Damm.

– Vi slåss ikke lenger i et marked med bare våre tradisjonelle konkurrenter. Vi kjemper om folks tid og oppmerksomhet, i en konkurranse der de flinkeste i verden deltar. Derfor gjør vi flere organisatoriske endringer for å være best mulig forberedt og posisjonert for fremtiden, sier Sarah C. J. Willand, administrerende direktør i Cappelen Damm.

Ett av disse grepene er å endre organiseringen av salg og marked i forlaget. Salgsressursene samles nå i en slagkraftig enhet som skal jobbe tett med redaksjonene i Cappelen Damm.

Den nye salgsenheten skal ledes av Anine Thoresen, som har bred bakgrunn fra detaljhandel. Hun kommer fra TINE, hvor hun blant annet har vært kjedesjef og ledet utviklings- og innovasjonsprosjekter. Hun begynner i Cappelen Damm fra nyttår.

– Anine bringer med seg mye erfaring, kunnskap, og et analytisk blikk på både bransjen og salgsarbeidet. Sammen med erfarne og dyktige kolleger i Cappelen Damm skal hun bidra til at salgsarbeidet profesjonaliseres ytterligere. Vi ser frem til å få henne om bord, sier Willand.

Salgsstatistikken for den norske bokbransjen for 2023 viser at Cappelen Damm fortsatt troner på toppen av listen med en markedsandel på hele 38 prosent av allmennbokmarkedet (sakprosa, skjønnlitteratur, pocket og strømming). Forlaget dominerer statistikken innen både norsk og oversatt litteratur, for barn, unge og voksne.

– Målet er enkelt fremover: Vi vil at bøkene vi gir ut skal selge mer, i et bredt utvalg kanaler, sier Sarah Willand.

– Jeg håper min erfaring fra andre bransjer sammen med forlagets unike kompetanse kan bidra til at vi vil utvikle det gode salgsarbeidet videre i forlaget, sier Anine Thoresen.