Blir ny sakprosasjef i Gyldendal

Reidar Mide Solberg rykker opp som ny sakprosasjef etter Cathrine Sandnes.

Cathrine Sandnes sluttet midt i bokhøsten og er nå på plass hos Stenersens forlag. I påvente av hennes etterfølger, har Kari Marstein holdt i tøylene. At Reidar Mide Solberg nå rykker opp, overrasker ingen. Han kom til Gyldendal som redaktør vinteren 2016 etter ni år i Dagens Næringsliv.

– Må ta etikkdebatten

– Hva er det viktigste du har gjort som sakprosaredaktør gjennom fire år?

– Jeg har jobbet mest med dokumentarbøker og det er vanskelig å komme utenom Hva visste hjemmefronten? av Marte Michelet. I år har det vært Under krigen med Ingar Slettten Kolloen. Jeg fikk være med på oppløpet.

– Gyldendal har fått sin del av kritikken for etikken i sakprosabøker. Hvor stiller du deg i den etiske debatten – Vær varsom-plakat eller ikke?

– Det er så mange dilemmaer, og mange av mine tidligere journalistkolleger mener vi bør ha en Vær varsom-plakat, men man kan ikke sammenligne bransjene 1:1 som mange gjør. Bransjene har åpenbare likheter, men det er også noen viktige forskjeller. Men jeg tror vi må komme opp med noen tydeligere kjøreregler. Arbeid pågår i NFFO. Det er en fin start og kanskje noe å bygge videre på.

– Men du vil ikke ha Vær varsom-plakat hvor man kan bli felt?

– I hvert fall ikke en blåkopi. Forlagsbransjen må få lage sine egne kjøreregler, på egne premisser. Terje Eidsvåg skrev glimrende om dette i Adresseavisen – at det ofte er forskjell på journalistikk og sakprosabøker.

– Den andre store saken om etikk etter Marte Michelet, var også på Gyldendal, Haddy Njies bok i fjor høst?

– Etikken bør først og fremst handle om hvordan man redigerer bok, hvor langt går man i personbeskrivelser, hvilke detaljer tar man med og hva utelater man. En annen type etikk går ut på å informere og varsle: Gi en heads up og si at «det står om deg i denne boka.»

– Blir dette vane fremover?

– Det må vurderes fra bok til bok, men jeg synes det er en god tommelfingerregel å varsle noen hvis de helt åpenbart får kritikk i en utgivelse, ja. Da er det fair, sier Reidar Mide Solberg.

Godt sakprosaår

– Hvordan ble sakprosaåret 2019 for Gyldendal?

– Vi endte opp med et sterkt fjorår der vi gikk over budsjett og solgte bra. Helt på tampen kom også Ingar Sletten Kolloens bok og Norske uteoer av Thor Gotaas og ble de store gavebøkene. Omgitt av idioter i pocket og Tore Skeies bok solgte vanvittig bra i år to.

– Hvordan blir 2020?

– Våren ser bra ut, høsten ser bedre og bedre ut.

– Noen store sjokk?

– I hvert fall ett, hvis det går som vi håper og tror, sier Reidar Mide Solberg

– Hva kan du tilføre?

– Vi skal være best på en del områder og spisse strategien, men dette skal vi finne ut sammen og er ikke noe jeg kan si så mye om akkurat nå.

– Kokebøker og bruksbøker er i solnedgang?

– Det er ikke så enkelt som det. En rekke bruksbøker går fortsatt bra – både friluftsliv, kokebøker og håndarbeid.

Handler om timing

– Skal dere korte ned tiden mellom idé og utgivelse?

– På visse bøker, ja. Noen typer utgivelser trenger mange år. Andre titler bør komme raskt på grunn av aktualiteten. Der handler det om timing. Jeg er også åpen for serier med bøker som har hurtigere produksjon, men vi skal likevel få folk til å oppsøke produktet og betale ganske mye for det, og det er jo langt fra sikkert folk vil betale for noe midt imellom når de kan få journalistikk gratis på nett.

– Får dere rekruttert de beste sakprosaforfatterne?

– Jeg brenner for å lage et godt forfattermiljø, både faglig og sosialt. Det var et strålende miljø da jeg begynte her. Dette har vi videreutviklet de siste årene, og det er helt klart et mål å gjøre enda mer. Når alt kommer til alt, er det viktigst at forfatterne har et godt faglig miljø der de får utgitt gode bøker.

DN-bakgrunn

Før han begynte i Gyldendal jobbet Reidar Mide Solberg som journalist i lørdagsmagasinet til Dagens Næringsliv i ni år. Han har en master i European Politics and Governance fra London School of Economics and Political Sience (LSE). Reidar har vært i GL siden 2016 og er redaktør for sentrale forfattere, blant annet Marte Michelet, Ingar Sletten Kolloen og Ole Øyvind Sand Holth.

– Jeg er veldig glad og motivert. Vi har et flott miljø i forlaget som jeg håper forfatterne også føler seg en del av. Noe av det jeg brenner aller mest for er å skape et godt faglig miljø for de svært dyktige forfatterne våre.

– Skarpt blikk og stort engasjement



Anne Cathrine Knudsen, forlagsdirektør i Gyldendal Litteratur, er svært fornøyd med ansettelsen.

– Vi er veldig glade for at Reidar Mide Solberg har takket ja til jobben som sjefsredaktør for sakprosa her hos oss. Med Reidar i sjefsstolen får vi en leder med et skarpt blikk, stort engasjement og bredt interessefelt. Jeg er trygg på at han er rett person til å løfte den allerede svært dyktige sakprosaredaksjonen vår til nye høyder, sier Knutsen.