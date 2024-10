Blir ny Cappelen Damm-direktør

Cappelen Damm reorganiserer salg- og markedsorganisasjonen og har ansatt Aslak Sletten som ny direktør for merkevare, markedsføring og kommunikasjon.

Aslak Sletten (50) kommer fra stillingen som sjef for Forsvaret kommunikasjon (FKOM). Han har mangeårig erfaring med markedsstrategi, markedsføring og kommunikasjon fra norske og internasjonale samfunnsaktører.

Sletten er styremedlem i selskapet SAYFR som er et internasjonalt anerkjent kompetansemiljø innen sikkerhetskultur, risiko- og virksomhetsstyring. Han er også styremedlem i ANFO, en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere.

– Akkurat nå takker jeg bare for tilliten. Jeg gleder meg over å skulle få lov til å bli kjent med ansatte og mangfoldet av Cappelen Damms forfattere og deres perspektiver. Det er viktig for samfunnet at vi skaper gode vekstvilkår for kunst, litteratur og leseferdigheter. Det er også viktig at vi i en mer usikker verden har forfattere som når frem til lesere med historier, sann informasjon, kunnskap og kulturforståelse, sier han.

Sletten begynner i Cappelen Damm 3. februar.

– Bøkene må bli mer synlige

– Bokmarkedet er i startfasen av en kraftig endring. Den endringen må vi forberede oss på. Bare slik løfter vi lesingen. Vi må få bøkene ut til leserne og litteraturen ut i samfunnet. Derfor styrker vi et allerede kraftfullt fagmiljø for markedsføring og for salg, sier forlagsdirektør Sarah C. J. Willand i Cappelen Damm.

Willand er tydelig på at situasjonen krever en offensiv satsing på markedsføring og salg i flere kanaler.

– Vi har Norges sterkeste forfattere og landets beste redaksjonelle kompetanse i forlaget i dag. Forholdet mellom redaktør og forfatter har alltid stått og vil fortsatt stå helt sentralt i forlagets arbeid. Men skal vi sikre at våre bøker og forfattere når ut til flest mulig lesere og samtidig tiltrekke nye stemmer for morgendagen, må vi møte det nye konkurransebildet offensivt. Vi må ha ambisjoner om å ta en større plass i en offentlighet der boka taper terreng.

Forlagsdirektøren minner om at verdens største teknologi- og underholdningsgiganter snart kjenner leserne bedre enn deres egen familie gjør, og at de fester et stadig kraftigere grep om folks tid og oppmerksomhet.

– Utviklingen er ikke bare en trussel mot forfattere, bøker og forlag. Den er en trussel mot mangfoldet, refleksjonen og meningsdannelsen som er en grunnpilar i samfunnet vårt. Markedsføring og kommunikasjon fra et forlag handler ikke bare om salg og nye lesere. Det handler også om bøkenes unike posisjon i offentligheten, om hvordan litteraturen gir nye perspektiver, utfordrer og trøster, for den saks skyld. Bøkene og lesing må rett og slett bli mer synlige, sier Willand.