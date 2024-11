Barne-Brage til Slettebakken

Årets vinner av klassen barne- og ungdomsbøker er Kristine Rui Slettebakken og Nora Brech for «Billie og Bo og den heidundrandes jula».

Kristine Rui Slettebakken er tildelt Bragebrisen i klassen barne- og ungdomsbøker for sin andre bok om Billie og Bo, Billie og Bo og den heidundrandes jula (Gyldendal). Det er Nora Brech som står for illustrasjonene.

– Dette er det mest suverene jeg har vært borti. Tusen takk for en fantastisk begrunnelse, takk til juryen. Takk til deg, kjære Nora, som har levendegjort de to typene jeg har jobbet så mye med. Alt du tar i blir helt unikt og vakkert. Jeg er heldig og utrolig glad for at du vil jobbe med meg. Takk til redaktøren min Bente, for blikket ditt og kloke tilbakemeldinger, sier Slettebakken, og fortsatte:

– Å skrive og å skrive for barn, å skape noe som kan binde oss sammen i all den dritten som er i verden i dag, er så meningsfylt. Jeg holder meg fast i det og jeg er så innmari takknemlig for at jeg får lov å drive med det.

Juryen trekker særlig frem språket i barneromanen, og skriver: «I denne utgivelsen er språket porten som tar leseren med fra det grå til der det glitrer. Finurlig og klokt lirkes låsen til det vante opp, og slik skapes en ganske vanlig hverdag med ganske vanlige ting om til et nytt og spennende sted – både i språket og i handlingen.»

Her er juryens begrunnelse:

«Hva skulle vi gjort uten fantasien?

Huttetu, så kjedelig det ville blitt! Tenk for en kjedelig lek. Tenk for noen kjedelige historier. Tenk for noen kjedelige dager.

Årets vinner i klassen barne- og ungdomsbøker er heldigvis ikke noe å huttetue seg over. Tvert imot vender forfatteren tilværelsen fra kjedelig til gøy, fra grå til glitrende – og det i et språk og i en form som møter barnet i den som leser.

I denne utgivelsen er språket porten som tar leseren med fra det grå til der det glitrer. Finurlig og klokt lirkes låsen til det vante opp, og slik skapes en ganske vanlig hverdag med ganske vanlige ting om til et nytt og spennende sted – både i språket og i handlingen. Bildene som skapes, formidler en viktig innsikt:

Hengir vi oss til fantasien, blir vi litt gærne. Takk og pris for det!

Årets vinnerbok er som barnelivet selv: En god miks av vanlig hverdag og ellevill fryd. Vinnerboka nikker til tidligere tiders historier, til slitesterke klassikere fra andre store fortellere. For er det noe denne boka bobler over av, er det dyp fortellerglede, noe forfatteren både gjennom denne og tidligere utgivelser har bevist til fulle at hen besitter. Hver side er en fryd i denne utgivelsen, hver setning spreller av mening, mot og humør. Gamle ord blir som nye, og nye ord blir til.

Der det er mørkt, kan fantasi og oppfinnsomhet bringe lys og latter inn i de underligste kroker. Og når det er mørkt, er det fortellingene som berger oss.»