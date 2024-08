Arendal: Leselyst for både voksne og unge

ARENDALSUKA: I morgen arrangerer Bokhandlerforeningen i samarbeid med bl.a. Norli debatt om bokhandlerens viktige rolle i demokratiet.

Det er første gang Norli og Bokhandlerforeningen deltar i Arendalsuka med et eget arrangement.

– Nå gleder oss stort til debatten i Arendalsuka. Vi har alle et ansvar for å bidra til å sikre leselyst i demokratiet. Og vi i Bokhandlerforeningen har selvsagt et ekstra stort ansvar. Å sette temaet på agendaen er viktig og derfor deltar vi også i Arendalsuka. sier Anne Schiøtz, direktør, bokhandlerforeningen. Bokhandlerforeningen har 473 medlemmer og er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandler.

– Vi gjør om butikken tirsdag kveld slik at den blir en debatt arena onsdag morgen, sier Johan Baklund, adm. direktør i Norli som er landets største bokhandelkjede eid av Aschehoug og NorgesGruppen. Å delta i Arendalsuka ser vi som et viktig bidrag for å delta i samfunnsdebatten og sikre vern av norsk kultur, det frie ord og sikre økt leselyst.

Trine Skei Grande, adm. direktør, Forleggerforeningen og Maja Lunde, Barnebok- og manusforfatter, bl.a. «Skjerm barna» setter agendaen for debatten sammen med tidligere stortingsrepresentant May Britt Lagesen, senior rådgiver i Geelmuyden Kiese, som skal lede debatten.

BOK365 vil sende debatten direkte.

I panelet deltar for øvrig:

Simen Velle , Leder, Fremskrittspartiets Ungdom

, Leder, Fremskrittspartiets Ungdom Maria Strand Munkhaug , Sentralstyremedlem i Unge Høyres Landsforbund

, Sentralstyremedlem i Unge Høyres Landsforbund Ane Breivik , Leder Unge Venstre

, Leder Unge Venstre Audun Hammer Hovda , Leder, Sosialistisk Ungdom

, Leder, Sosialistisk Ungdom Nimrah Ramzan, Sentralstyremedlem i Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF

Tilpasset Norli butikken til debattarena

Debattarenaen er selve Norli butikken i Arendal i Alti kjøpesenteret midt i sentrum. Den blir rigget til møteplass og debattlokale for anledningen:

– Det skal bli spennende å høre hva fremtidens politiske ledere tenker om temaet vi setter på agendaen, sier Johan Baklund. Vi må for enhver pris unngå en situasjon som beskrevet i boken og filmen «Fahrenheit 451». Med 204 bokhandler fra sør til nord og 2.000 ansatte har vi en viktig rolle for å bidra til samfunnsutviklingen. I en tid med krig i Europa og Ukraina ser vi at det frie ord plutselig er truet. Det å delta i samfunnsdebatten i Arendalsuka er derfor viktig for oss i Norli, som landets største bokhandlerkjede.

Leselyst strategien står i fokus allerede i dag, tirsdag

– Vi benytter også anledningen å anbefale et annet viktig arrangement i Arendalsuka, sier Johan Baklund og Anne Schiøtz. Det skjer på tirsdag kl. 15.30 – 16.30 i Arendal bibliotek. Her er temaet: Leselyststrategi? i regi av Foreningen !les, Leser søker bok, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Bibliotekforening, Den Norske Forfatterforening, Bokhandlerforeningen, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Forfatterforbundet, Den norske Forleggerforening, Grafill. I denne debatten deltar Lars Petter Sveen, Debattleder, Vårt land, Even Aleksander Hagen, Arbeiderpartiet, Hege Bae Nyholt, Rødt og Margret Hagerup, Høyre.