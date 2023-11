10 år med leseglede

Fontini forlag fyller 10 år i november. Fontini kan se tilbake på en variert og sterk portefølje, med flere store suksesser.

Leseglede og leselyst i fokus

– Vi leter alltid etter bøkene vi tror barna selv vil falle for. Leseglede og leselyst er vårt viktigste kriterium når vi antar bøker, sier forlagssjef i Fontini, Lene Louise Løver.

– I tillegg til morsomme og unike bøker med humor, spenning og flotte illustrasjoner som naturlige ingredienser, har vi også et stort hjerte for lærerike og kule faktabøker som skiller seg ut.

Fontini ble startet som selvstendig forlag i samarbeid med Font Forlag i 2013. I 2017 ble Font og Fontini kjøpt av Cappelen Damm. Font er nå inkorporert med Cappelen Damm, mens Fontini holder koken som et selvstendig imprint. Forlaget kan vise til gode resultater og overskudd hvert år, i et marked i rask endring. Forlaget spekulerer selv i om en suksessingrediens kan være fleksibiliteten et lite forlag tillater.

– Vi har mulighet til å kaste oss rundt når det gjelder, sier Løver.

Høydepunktene

– Vi er stolte når vi ser tilbake på ti år spekket med flotte bøker, sier redaktør Kristian Baardsen.

– Av høydepunkter kan vi likevel trekke frem noen få, men åpenbare: Amuletten har vært superviktig for å gi tegneserier det løftet og den anerkjennelsen sjangeren trengte hos bokhandlere, formidlere og foreldre. Med over 400 000 i opplag har serien beviselig gitt norske barn leseglede, og det er vi skikkelig stolte av! Og det er bare å glede seg: I februar 2024 kommer endelig den etterlengtede finaleboken i serien!

Amuletten er langt ifra den eneste tegneserien til forlaget, Fontini har utgitt mange andre gode tegneseriebøker også, fra mange land. For eksempel italienske Mynte, franske FRNK, sør-afrikanske Kariba, og amerikanske Lightfall. For ikke å glemme tegneserieutgaver av bestselgerseriene Barnevaktklubben og Animorphs.

En annen stor suksess for Fontini har vært Gutta i Trehuset som har et samlet opplag på omtrent 500 000. Men at en gjennomillustrert serie skulle bli en stor suksess også på lyd, har kommet som en positiv overraskelse på forlaget.

– Takket være en gjennomarbeidet og nytenkende lydbokproduksjon, har bøkene om Terry og Andy nådd ut til flere begeistrede barn – og gjort oss bevisst på verdien som ligger i en solid satsning på lyd, sier Baardsen.

En suksess som kanskje ikke er så kjent, er bøkene om følelser for små barn. Fontini har utgitt flere bøker av Stéphanie Couturier og Maurèen Poignonec, som virkelig har slått an. Samleboksen Følelsene mine – seks små bøker i en boks har alene et opplag på 32.000.

Glede over Brage-nominasjon

Fontini er for øyeblikket hoppende glade for å ha fått sin første Brage-nominasjon. Tett på livet i vann ble nominert i kategorien sakprosa for barn og ungdom, og er en spennende og lærerik om skapningene som lever i innsjøer, vann og langs Norges kystlinje. I boka er det unike foto av dyr og planter som lever under vann. Dette er definitivt en bok som tar barns nysgjerrighet på alvor og som gir et nytt blikk på kjente dyr.

– Vi har alltid jobbet for å utgi bøker barn faktisk ønsker å lese, og aldri bevisst jobbet mot litterære priser. Likevel har vi fått et par stykker som er verdt å nevne: SPROING-prisen forAmuletten i 2017 (beste oversatte tegneserie) og Kulturdepartementets pris for beste fagbok for barn for Tett på insekter og småkryp i 2020. Simon Stranger fikk også Skolebibliotekarenes pris i 2022 for sitt forfatterskap for barn og unge, der Kokotopia-bøkene ble vektlagt, forteller Løver.

– I en tid hvor barn leser mindre enn før, opplever vi at jobben vi gjør er særlig viktig. Så hvis vi skal åpne én presang på bursdagen vår, håper vi den er full av leselyst, leseglede og mange spennende og morsomme nye år, avslutter Fontini i kor.