Thure Erik Lund tildeles Bonnier Norsk Forlags litteraturpris

Hvert år tildeles Bonnier Norsk Forlags litteraturpris en viktig, særegen stemme i den norske samtidslitteraturen. Prisvinneren velges ut av Det litterære råd og mottar 100 000 kroner.

Thure Erik Lund (f. 1959) debuterte i 1992 med Tanger, som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Siden har han utgitt en rekke kritikerroste og prisbelønte bøker på Aschehoug.

– I en tid full av bekjennelsesromaner trenger vi også erkjennelsesromaner. Romaner som ikke bare spør om hvem vi er, men hva vi er, og hva det skal, eller i det minste kan, bli av oss alle sammen. Romaner som målbærer det paradoksale håpet i vår egen undergang, både som enkeltmennesker og som art. Romaner som på grunn av sine vidløftige teoretiseringer iblant kan føles som forkledde avhandlinger, men som fordi de fortsetter å tenke, å borre dypere, så langt det går, sammen med sine skarpe, såre og tidvis hysterisk morsomme karakterskildringer, sine mange innfall, sidesprang og irrganger, går romanens egentlige ærend: å forsøke å sprenge sine egne grenser for å nå ut over seg selv. Derfor er jeg veldig glad for at årets pris går til Thure Erik Lund. Han er et referansepunkt i den norske litteraturen, sier sjefredaktør Dan Andersen i Bonnier Norsk Forlag.

Den lundske skriften

Juryen begrunner tildelingen slik:

«Vi lever i tid preget av dyptgripende endringer på nesten alle nivåer av samfunnslivet, drevet av en teknologisk utvikling ingen av oss aner rekkeviden av. Det som før bare var framtidsvyer, slår nå direkte inn i livene våre. Thure Erik Lund er ikke alene blant norske forfattere om å respondere på disse tendensene. Men der de fleste andre nøyer seg med å beskrive de digitale teknologienes framtredelser i hverdagen, forsøker Thure Erik Lund å trenge inn i selve den datateknologiske virkeligheten, og la de digitale massivene bli konkret tilstedeværende både som natur og språklandskaper.»

Videre skriver juryen:

«Thure Erik Lunds bøker er ikke enkle å forholde seg til. Den lundske skriften er slu og egenrådig, den vrir og bukter seg på måter som unndrar seg vår tids krav til umiddelbar mening, den tilslører like mye som den avslører. Men slik framstår den også som en mulig fluktlinje ut av de totalitære algoritmiske strukturene som tar stadig større styring over livsverdenen vår.»

Om prisen

Juryen består av Det litterære Råd i Den norske Forfatterforening. De arbeider uavhengig og tildeler prisen på selvstendig grunnlag. Det er ikke mulig å søke om prispengene.

Prisen og premien deles ut av Bonnier Norsk Forlag. Prisvinneren får 100 000 kroner.