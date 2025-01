Sex uten ja er nei

Riksteatret og Nationaltheatret har snart Norgespremiere på det prisbelønte og brennaktuelle teaterstykket «Prima Facie». Her møter vi den unge forsvarsadvokaten som selv blir offer

I stykket møter vi den unge forsvarsadvokaten som selv blir offer i en overgrepssak. Hun som har vært uovervinnelig, kjemper nå sitt livs største kamp på motsatt side i rettssalen. Teaterstykket skal på turné til 46 steder i hele landet samme vinter som politikerne skal diskutere utformingen av en samtykkelov.

Før premieren inviterer Riksteateret til en samtale på Litteraturhuset i Oslo i morgen – tirsdag 21.januar kl. 19:30 – om hvorfor det er så vanskelig å snakke om overgrep og få overgrepssaker gjennom i rettssystemet. Vil en samtykkelov gjøre det enklere? Hvordan kan et teaterstykke bidra til å skape ny dialog om hvor grensen for et samtykke skal gå?

Du møter advokat Mette Yvonne Larsen, advokat John Christian Elden, politisk rådgiver i Amnesty Patricia Kaatee, visepresident i Juristforbundet Benedicte Gram-Knutsen og teatersjef Wenche Viktorsdatter Paulsen. Samtalen ledes av Marianne Reinertsen, som er programleder i Jusspodden. Vi viser også utdrag fra det premiereklare teaterstykket med Maria Kristine Hildonen og Elisabeth Mørland Nesset på scenen.

«Prima Facie»

er et prisbelønt teaterstykke av Suzie Miller som for tiden settes opp på scener over hele verden. Vi møter en ung, vellykket forsvarsadvokat som har jobbet seg opp til spillets øverste sjikt; kryssforhøre, forsvare og vinne. Alt ser ut til å gå hennes vei. En kveld blir hun plutselig kastet inn i en situasjon der hun selv må sette systemet på prøve. Hun som var uovervinnelig, kjemper nå sitt livs største kamp for å finne veien ut av den samme skyggen av tvil som hun tidligere har kastet over andre. «Prima Facie» tar oss med til det vanskelige punktet der livet møter lovens regler.

– Jeg tror en av grunnene til at «Prima Facie» har slått slik an er at overgrep er noe det ikke snakkes om, men stykket har fått i gang samtalen. Jeg har fått flere tusen brev fra folk som har skrevet til meg etter å ha sett stykket. Det har virkelig vært overveldende, sier dramatiker Suzie Miller.

«Prima Facie» er et tankevekkende og gripende teaterstykke, som også får sin aktualitet når regjeringen nå varsler en kommende samtykkelov. Med Riksteatret og Nationaltheatret får publikum på scener over hele landet muligheten til å oppleve denne gripende og aktuelle forestillingen der de bor.