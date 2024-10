Kronprinsen på Atwood-arrangement

I kveld gjester den legendariske forfatteren av The Handmaid’s Tale Margaret Atwood Litteraturhuset, og i publikum vil blant andre kronprinsen befinne seg. Arrangementet er for anledningen flyttet til et fullsatt operahus.

Kronprinsen kommer når den legendariske forfatteren av The Handmaid’s Tale Margaret Atwood (84) besøker Litteraturhuset, for anledningen flyttet til et fullsatt operahus.

– Det er en stor glede at Kronprinsen vil komme og lytte til samtalen vår med Margaret Atwood. Kronprinsparet har over lang tid løftet fram viktigheten av å lese, og har et særskilt engasjement for litteratur og litteraturformidling, både for barn og voksne. Når leseferdighetene er under press er det ekstra viktig med gode lesende forbilder, sier leder ved Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

– Atwood er en superstjerne, og et besøk fra henne er en begivenhet i seg selv for oss i Norge. Hun var tidlig ute med å skrive om tilbakeslag for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, om konsekvensene ved en verdensomspennende pandemi, om klimakollaps, og om den truende faren fra totalitære regimer, sier Kaluza.

Med mer enn 70 utgivelser bak seg, bøker oversatt til mer enn 45 land og en mengde høythengende priser, er kanadiske Atwood blitt en levende legende. Hun har skrevet prisvinnende bøker som Tjenerinnens Beretning, Gileads døtre og MaddAddam-trilogien. Bøkene hennes er både blitt gjort om til filmer, TV-serier, operaer, ballettforestillinger, og politiske demonstrasjoner.

Arrangementet foregår i kveld, 31. oktober klokken 19.00, passende for Atwoods ofte mørke tematikk – på selveste Halloween-kvelden. For at flest mulig skulle få mulighet til å komme, flytter Litteraturhuset ned til Den Norske Opera & Ballett for anledningen.

– Vi skjønte fort at interessen for Atwood ville bli enorm, så vi bestemte oss for å flytte ut av Litteraturhuset og inn på selve Hovedscenen i Operaen for aller første gang. Slik kunne vi gi flest mulig anledning til å delta, sier Kaluza.

I tillegg til Kronprinsen vil også Oslos ordfører Anne Lindboe være til stede, sammen med 1350 tilskuere. Alle plassene til arrangementet ble revet bort på under to døgn. En andel er også gitt bort til frivillige i Frelsesarmeens Home-Start program.

– Det er alltid viktig for oss at økonomi ikke er en begrensning for å delta i samfunnet, og især for å friste til lesing, sier Kaluza.

Programmet i Operaen denne kvelden byr på flere overraskelser, blant annet med skuespiller Andrea Bræin Hovig og mezzosopran Christina Jønsi. Samtalen med Atwood ledes av journalist og forfatter Karin Haugen, en av Norges fremste kjennere av Atwoods omfangsrike forfatterskap.

Litteraturhuset har planlagt enda et arrangement med Atwood. Det skjer to dager senere i Universitetets aula sammen med årets Bookerprisvinner Jenny Erpenbeck, og professor i kulturhistorie Helge Jordheim. Dette arrangementet ble også raskt utsolgt, billettene ble revet bort på bare noen timer. Samtalen her vil dreie seg om demokrati og diktatur.