Gørvell-exit i Cappelen Damm

Etter 13 år fratrer Knut Gørvell som salg- og markedsdirektør i Cappelen Damm. Over helgen presenteres Cappelen Damms nye organisasjon i allmøte på forlagshuset.

I en melding som gikk ut på Cappelen Damms intranett denne uka, kommer det frem at salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell slutter i sin nåværende rolle 1. juni. Han blir i forlaget frem til juni neste år, men skal da jobbe som spesialrådgiver. Han vil bidra inn i arbeidet med konsepter for de utadrettede lokalene i Stortingsgata 28.

«I dialogen med Sarah Willand om den nye organisasjonen har vi blitt enige om at jeg slutter i forlaget juni 2025. Frem til jeg slutter 30. juni neste år, skal jeg bidra inn i arbeidet med den såkalte ‘white box’en’ i Stortingsgata 28 og jobbe frem gode konsepter for utnyttelse av de eksterne lokalene. Nå skal jeg bruke mitt siste år i forlaget på å være spesialrådgiver for utviklingen av det utadrettede området i det nye Cappelen Damm-huset,» uttaler Gørvell i meldingen.

Allmøte på mandag

Forlaget skal ha allmøte på mandag, hvor den nye omstruktureringen av forlaget vil bli presentert. I intranett-meldingen beskriver Willand den nye organiseringen av forlaget som en «offensiv satsing».

Enn så lenge er det kun Gørvells avgang som er flagget på forlagshuset, under tittelen «Knut Gørvell går over i ny stilling fra 1. juni». Her skriver Willand følgende om prosessen: «I arbeidet med den nye organisasjonen har jeg hatt dialog med Knut om konsekvensen for hans lederstilling. I den forbindelse har jeg formidlet at Knut ikke er aktuell for de nye lederrollene, men at han kan være med inn i omstillingen og bli vurdert opp mot roller i ny organisasjon. Knut ville da heller inngå sluttavtale.

Knappe kommentarer

Når Bok365 kontakter Knut Gørvell, sier han spøkefullt: – Jeg har alltid båret på en drøm om å bli «special agent», så spesialrådgiver må jo være bra. Ellers har jeg ingen kommentar utover den jeg har gitt i intranett-meldingen.

Bok365 har vært i kontakt med Sarah Willand for kommentar angående omorganiseringen, ikke Gørvell-saken spesielt, men hun vente med ytterligere kommentarer til etter allmøtet mandag.

I intranettmeldingen går det også frem at salg- og markedsavdelingen vil rapportere til Willand frem til de har en ny løsning på plass.

Med flere bok-snakkiser

Knut Gørvell startet i bokbransjen som redaktør, og senere som direktør i Bokklubben på 90- og 00-tallet.

– Jeg jobbet i Bokklubbene og med Bokklubben Nye Bøker i 16 år. Fra Bokklubben Nye Bøker ble startet i 1976 ble klubben raskt lokomotivet for norsk skjønnlitteratur, sa Gørvell i et intervju med Bok365 i 2023.

Han er blitt kalt både «Litteratur-Norges siste bokpusher» og «Norsk bokverdens gudfar». De senere årene har Gørvell jobbet som kommersiell utvikler og etter hvert salgs- og markedsdirektør i Norges største forlag. Han har markedsført noen av de siste årenes største litteratursnakkiser, som Abid Rajas biografi, Valerie Perrins Å vanne blomster om natten og ikke minst Lucinda Rileys-forfatterskap:

– Vi har nå solgt over to millioner Lucinda Riley-bøker i Norge. Det har vært et fantastisk eventyr, og også masse god jobb av hele teamet vårt. Ett av mine første prosjekter i Cappelen Damm da jeg begynte her i 2011 var å gjøre Lucinda Rileys Orkideens hemmelighet til en bestselger. Jeg dro over til London og inviterte henne til å komme på sitt aller første utenlandsbesøk som forfatter til Norge i mai det året. Vi sendte ut den engelske utgaven av boken utpå vinteren til alle landets bokhandlere, trykket over 20 000 magasiner om boken og forfatteren, og hasteoversatte romanen hennes, kunne Gørvell fortelle i det nevnte Bok365-intervjuet i fjor.