Goksøyr tildeles Vesaas’ debutantpris

Monica Goksøyr tildeles Tarjei Vesaas' debutantpris for "Slemme jenter".

Tarjei Vesaas’ debutantpris blir hvert år delt ut til fjorårets beste unge skjønnlitterære forfatter. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury.

Prisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene Vesaas mottok som vinner av Nordisk råds litteraturpris dette året.

Årets mottaker av prisen er Monica Goksøyr for debuten Slemme jenter (Aschehoug).

«Glassklare observasjoner og stilistisk teft»

Juryen trekker frem Goksøyrs teft i sin begrunnelse:

«Er de egentlig så slemme disse jentene? I grunnen ikke, men de er, hver på sin måte, ufrie. De lider under for trange rammer, for stram regi, og de prøver etter evne å utfordre de begrensninger omgivelsene har påtvunget dem. Tittelen henspiller nok ikke på jentenes etiske eller moralske nivå, men heller på en form for paternalistisk hersketeknikk; det overbærende uttrykket slem jente, som reduserer kvinners forsøk på å rydde seg plass i verden til noe barnslig og i siste instans, håpløst.

Med glassklare observasjoner og stilistisk teft får Monica Goksøyr fint frem slike nyanser. Slemme jenter er en stringent novellesamling som evner å skrive fra flere perspektiver, og gi leserne nye innsikter.»

Goksøyr prisen på Forfatterforeningens årsmøte lørdag 9. mars.