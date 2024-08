Den beste og peneste forfatteren?

DAGENS SOMMERGJEST: Professor i medievitenskap ved UiO, Espen Ytreberg.

Espen Ytreberg (f.1964) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo, og faglitterær forfatter ved Forlaget Press. Han sitter som medlem av styret i NFFO.

Ytreberg har skrevet en rekke vitenskapelige arbeider om mediehistorie og medieteori. Han har også utgitt en rekke bøker innen litterær sakprosa og historisk fiksjon.

Hans seneste utgivelse: Utryddelsen: Historien om den norske industrielle hvalfangsten (Press, 2023), ble nominert til Kritikerprisen.

– Hvor tilbringer du ferien, Espen?

– Mest i Skåne med tre generasjoner Ytreberg. Det er stas å samle familien. Jeg er fra nordenden av Skandinavia, men har alltid elsket sørenden.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Følelsen av å ha glemt hvilken dag det er.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Best: Steve Sem-Sandberg, Stormen. Handlingen er fra Nesøya i Oslofjorden, forfatteren vokste opp der og vet hva som lurer i underskogen. Øverst: Essaysamlingen The Deadline av Jill Lepore, en knallgod historiker og New Yorker-skribent som jeg holder et øye med.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Beskjeden «leser mail bare sporadisk» er min mellomløsning.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Først noe fett og så noe søtt, med noe alkoholisk til. Usunt, men sant.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Mine barndomsvenner fra Tromsø. Da bi det livat og skravlat!

– Ditt beste ferieminne?

– Å stevne ut mot de små sandstrendene på Akerøya, Hvaler, i vind og sol.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle forfatterne som fortsetter å gi sitt aller beste til skrivingen fordi de synes det er viktig, også når skrivingen ikke gir noe anstendig utkomme for dem.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Vært mer positiv til litteraturhusene. De gjør så mye bra for alle mulige grupper av lesere og skrivere.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Espen Søbye, Käthe, alltid vært i Norge. De fortjener det som er best av norsk sakprosa. Boka handler om en skoleelev også.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «DU VIL IKKE TRO hvordan NFFOs medlemstall øker! Klikk lenke til bratt stigende kurve HER »

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Hvem er den beste og dessuten peneste av alle forfatterne?

– Nå er jeg spent?

– Marie Aubert.