Brage til Quintano

Årets Bragepris i klassen sakprosa for barn og unge tildeles Kristina Quintano for boken «Flukt».

I den ferskeste Brageklassen, Sakprosa for barn og unge, som kun har vært fast klasse siden 2022, er det Kristina Quintano som stikker av med årets Bragestatuett. Det for boken Flukt (Vigmostad & Bjørke).

Quintano leste opp navnene til de elleve unge flyktningene hun skriver om i boka:

– Denne prisen er til dere, sier en tydelig rørt prisvinner.

– Takk til min fantastiske redaktør Johanne, som sammen med meg tatt ungdommene trygt i hånden og loset historiene deres trygt i havn. Denne boken ble akkurat slik jeg drømte om.

Juryen trekker særlig frem forfatterens verdensforståelse: «Med en høy troverdighet, medmenneskelighet og et tydelig språk beskriver boka livet til mennesker som ikke er så langt unna oss».

Her er juryens begrunnelse:

«Prisen for sakprosa for barn og unge tildeles en bok som kombinerer litterær verdi med faktisk nytteverdi for målgruppen, samtidig som den i tekst og utforming er godt tilpasset målgruppen og bidrar til å fremme leselyst og kunnskapsglede.

Utgivelsene i denne genren er særdeles viktige bøker ettersom sakprosa appellerer til dem som er interessert i en spesiell tematikk. Hvis temaet er interessant, følger leseren etter. Når leseren møtes av en tekst som oppleves som relevant og inspirerende, vil det bidra til å være en vei inn i lesingens verden.

Årets nominasjoner gjenspeiler bredde både i tematikk og framstillingsform. Sentrale stikkord for de nominerte bøkene er faglig entusiasme, originalitet og et ønske om å etablere dialog med leseren.

Årets vinner har klart dette.

Vinneren har en gjennomtenkt og velfungerende struktur og gir en god forståelse av hvordan verden fungerer, eller ikke fungerer. Med en høy troverdighet, medmenneskelighet og et tydelig språk beskriver boka livet til mennesker som ikke er så langt unna oss.

Gjennom flere år har forfatteren dokumentert tilværelsen til unge gutter og jenter i en kritisk livssituasjon. Usminket og ærlig har forfatteren gitt et ansikt og en stemme til unge som er på flukt. Teksten gir rom for refleksjon og ettertanke, og fungerer som en oppfordring til å engasjere seg for de mange tusen stemmene som aldri blir hørt. Det greier boka helt uten å virke formanende. Ungdommer som lever privilegerte liv kan gjenkjenne tanker og følelser hos ungdommer med en annen bakgrunn. Boken er et knyttneveslag av et bidrag for å kunne se en verden bestående av mennesker, ikke grenser»