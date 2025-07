Wildenveys poesipris utdelt denne uka

LYRISK: Odveig Klyve hedret i Stavern. - Hva betyr det å miste hjemmet sitt eller hjemlandet sitt, å ikke kunne reise tilbake?

Det er spørsmålet som ligger til grunn for Odveig Klyves diktsamling Fordi du er, som hun onsdag denne uka ble tildelt Herman Wildenveys poesipris for.

Det ble en formiddag i høytidelige rammer i Kongesalen i Fredriksvern verfts egen kommandantbolig i Stavern.

Skuespiller Anders Hatlo leste både klassiske og mer ukjente tekster av Wildenvey samt prisvinnerens virale dikthit Skjelv du på handa, Vladimir før juryen ved leder Dyre Vaa, utdypet hvorfor nettopp Klyve ble årets vinner.

Juryens begrunnelse

Klyve er en engasjert forfatter, og denne diktsamlingen er en uhyre aktuell kommentar til vår tids kriger som fører til menneskelige lidelser som vi knapt kan fatte. Her skriver hun fram en verden hvor mange blir fordrevet fra sine hjem og blir flyktninger. Blant diktene finner vi et som har blitt spredt verden rundt og oversatt til mer enn 100 språk, og hvor Klyve selv har laget en film til diktet. Diktet heter «Skjelv du på handa, Vladimir», og er en direkte henvendelse til president Vladimir Putin; et spørsmål om hans samvittighet når han ser de grufulle resultatene av krigen han har utløst.

Poesi er et uvant landskap for mange, og dikt kan oppfattes som vanskelig tilgjengelige. Dikt ved høytidelige anledninger som bryllup, bursdager og begravelser er unntakene som bekrefter regelen. Men her inviterer Klyve oss inn i sitt poetiske univers, og det er bare å si ja takk til invitasjonen. Hun har et språk som er enkelt, et innhold som er konkret og et insisterende humanistisk budskap som trengs mer enn noen gang i vår skakkjørte verden.

Odveig Klyve fikk overlevert prisen av Anette Wildenvey Michelet, dikterens barnebarn og holdt en bevegende takketale om viktigheten av ordet og hvordan verdens utvikling og hendelser er nødt til å påvirke oss.

Eg ville berre gje deg ein klem

Etter festlighetene i Stavern gikk ferden for prisvinneren til Larvik der Klyves dikt Eg ville berre gje deg ein klem ble avduket som en del av Poesiparken i Larvik. Forfatteren leste diktet for de fremmøte med følgende kommentar:

«Dikt kan ikkje erstatta ein klem, men dei kan kanskje få oss til å hugsa på å gje nokon ein klem. Og diktet, som alle dikta ein kan finna her i poesiparken, kan gjera dei indre romma våre tydelegare, kan hjelpa oss til å sjå både oss sjølv og kvarandre klarare.»

Vi tar med siste strofe av diktet:

Eg ville gje deg ein klem

berre fordi

eg kjenner deg,

fordi du er den du er,

for å dela at vi er her saman,

sjølv om vi er aleine.