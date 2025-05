Vinner Aschehougs krimkonkurranse

«Vinnerteksten griper fatt i deg umiddelbart – slik all god litteratur, og dermed også krimlitteratur, gjør. Det er en stilistisk leken, men tematisk alvorlig fortelling, satt til et gjenkjennelig Norge med et styresett basert på troløshet og råskap. Dette er en krimversjon av en dystopi som treffer samtiden med full kraft», heter det i juryens begrunnelse.

Manuset introduserer antihelten Amanda, en utroskapsjeger i et okkupert Oslo med portforbud. Når et rutineoppdrag går galt, trekkes Amanda inn i en motstandskamp hun verken ønsker eller tror på.

Forlagssjef Nora Campbell forteller at Garshols manus skilte seg ut. – Det er lett å se at vi her har å gjøre med et stort talent, som skriver smart, mørkt og – ikke minst – utrolig spennende. Vi har så stor tro på prosjektet at vi har inngått en treboksavtale, og gleder oss til å introdusere karakteren Amanda og hennes verden for norske lesere, sier hun.