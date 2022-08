Vil fjerne rabattordningen

I regjeringens høringsutkast til ny boklov foreslår de blant annet å sikre fastprissystemet, skrote rabattordningen og tidligere levering av lydbøker.

– Bøker – og den brede tilgangen på litteratur – handler om framtiden til demokratiet. Jeg er stolt av å presentere et forslag til boklov som sikrer kvalitet, mangfold, bredde og tilgang for alle, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

I morgen, 18. august, sender regjeringen et forslag til boklov på høring.

Vil sikre fastprissystemet

Statsråden poengterer at leserne skal ha et mangfold av titler å velge mellom, samtidig som forfatterne får ordentlig betalt.

– Det skal være like muligheter og tilgang uavhengig av hvor du bor, og det skal være rom for å både skape nye forfatterstemmer samtidig som man ivaretar de mer etablerte. Da er det viktig at vi lovfester noen prinsipper for regulering av bokbransjen. Vi vil sikre fastprissystemet og sørge for bredde, kvalitet og forutsigbarhet, både for leserne og for bransjen, sier Trettebergstuen.

Vil ha obligatorisk fastpris

Som varslet i Hurdalsplattformen, legger regjeringen fram et lovforslag som sikrer

fastprisen.

Regjeringen foreslår innføring av obligatorisk fastpris på nye bokutgivelser. Prisen foreslås å være rullerende, med en varighet på 12 eller 18 måneder fra utgivelsesdato. Dette vil legge til rette for prisreduksjon gjennom hele året. Samtidig vil en lengre fastprisperiode bidra til å opprettholde bokhandlere over hele landet.

Vil ha ny leveringsplikt for strømmetjenestene

Det foreslås også å innføre en plikt til å tilby og levere bøker som er digitalt tilgjengelige. Dette betyr en ny plikt for strømmetjenester til å tilby muligheten for å kjøpe en lydbok av alle tilgjengelige lydbokutgivelser, såkalt eksemplarsalg.

– Jeg vet at det er mange sterke meninger om hvordan dette løses best, og jeg regner med at alle som ønsker seg en levende og bærekraftig litteraturbransje, nå bruker høringsperioden godt, sier Anette Trettebergstuen.

Høringsfristen går ut 18. november.