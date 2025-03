Tungvektsbok for de minste utsolgt før den utkommer

En bildebok som veier 2,5 kilo og koster en tusenlapp, er utsolgt fra forlaget allerede før den har utkommet.

«Den fantastiske bussen» av Jakob Martin Strid vant Nordisk råds litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur i fjor.

Den skal lanseres på norsk neste uke, men allerede er førsteopplaget revet bort, melder Vigmostad & Bjørke.

– «Den fantastiske bussen» er et fenomen mer enn en bok, uttalte sjefredaktør for barne- og ungdomsbøker, Gunn Schmidt, i forlaget da man sikret seg utgiverrettighetene i Norge.

«Dette er en stor fortelling for barn og voksne i alle aldre – om fantasiens, kreativiteten og kunstens forløsende kraft», lyder det om innholdet.

Sykdom og klasseforskjeller

Barneboken er beregnet for tre- til seksåringer, måler 38 ganger 30 centimeter, har 200 sider fylt med tekst og fargerike tegninger og endte med å veie 2,5 kilo.

Handlingen favner sykdom, krig og klasseforskjeller og blandes med fargerike akvareller i Strids barnebok, som starter i slummen i Ahnstarr City, der lille Timo kjemper mot alvorlig sykdom. En gammel myte forteller om Balanka, landet med de helbredende safranliljene. Dyrene i bydelen bygger en kjempestor buss og legger ut på en vill reise for å redde Timo – og resten av verden.

Strid (52) har opplevd stor suksess i hjemlandet Danmark, der «Den fantastiske bussen» hittil har solgt 75.000 eksemplarer. Ti land har hittil kjøpt utgivelsesrettighetene.

Han har også et solid norsk publikum for tidligere bøker som «Mormors gebiss», «Mustafas kiosk» og «Den utrolige historien om den kjempestore pæra», som solgte over 90.000 her til lands.

15 års arbeid

«Den fantastiske bussen» jobbet den tidligere satiretegneren med i 15 år.

– Den ble mye mer alvorlig, kanskje fordi jeg ble eldre. Så den endte et annet sted enn den begynte, sa Strid til DR da «Den fantastiske bussen» utkom i Danmark i 2023. I intervjuet sa han at han fremdeles ikke bruker krefter på om noen vil bli støtt av hans historier.

– Det er ikke produktivt for kreative mennesker, for det gjør at man arbeider kreativt ut fra en frykt for å gjøre feil, fremfor en glede ved å oppdage.

Det skjedde nemlig med «Mustafas kiosk», hans debutbok fra 1999. Mange år senere, i 2013, blusset det ifølge SVT opp en diskusjon i sosiale medier i Sverige – der det ble hevdet at barnerimboken bød på «en negativ stereotypi av muslimske menn».