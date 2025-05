Trykker tredje opplag av Fosseforedraget

Nasjonalbiblioteket melder om stor interesse for Fosseforedraget i bokform. Nå må de trykke opp det tredje opplaget av den nynorske versjonen.

I april ble Fosseforedraget og Fosseprisen delt ut på Slottet i Oslo for første gang – dette for å feire tildelingen av Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse.

Den franske filosofen Jean-Luc Marion fikk æren av å holde det aller første Fosseforedraget – et foredrag om skapelse, litteratur og teologi.

Selv om foredraget på Slottet har fått kritikk for å være utilgjengelig, blant andre av Samtiden-redaktør Magne Lerø, har bokversjonen slått an blant leserne.

Fire uker etter at Fosseforedraget ble holdt, må Nasjonalbiblioteket nå trykke opp et tredje opplag av bokutgaven.

Foredraget er utgitt som bok på nynorsk, engelsk og fransk, og det er nynorskversjonen av Skaping, oversatt av Margunn Vikingstad, som nå snart er utsolgt.

– Fosseforedraget og Fosseprisen er en stor satsing for oss og en institusjon som skal leve i mange år fremover. Det er svært gledelig å se at det er så stor interesse for Fosseforedraget, sier Eirik Kydland, leder for redaksjonell formidling ved Nasjonalbiblioteket i en epost til Bok365.

– Vi ønsker at Marions foredrag om skapelse i kunsten skal leses, diskuteres og dveles ved. Da er det gøy å se at foredraget har fått en plass i samtalen om kunst og litteratur i den norske offentligheten.