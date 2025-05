Språkrådet ønsker innsyn i engelskandelen

Åse Wetås i Språkrådet mener det er politisk viktig å kartlegge omsetningen av engelskspråklige bøker i Norge.

– Jeg tror det vil gjøre debatten bedre om statistikken over salget av engelskspråklige bøker blir åpent tilgjengelig, uttalte Ark-direktør Stein Ove Gudmundsrud til Klassekampen.

Nå melder også Språkrådet seg på debatten om salgstallene for engelskspråklig litteratur.

– For å kunne gjøre gode prioriteringer og tilrettelegge språkpolitikken på best mulig måte, er vi avhengig av så mye kunnskap som mulig. Da trenger vi også informasjon om salget av engelsk litteratur her i Norge, sier Åse Wetås i Språkrådet til Klassekampen.

Debatten ble sparket i gang av Anders Neraals kommentar «VARSKO: Hver femte bok på engelsk?», en kommentar der Neraal spør hvorfor norske aktører ikke oppgir salgstall for engelsk litteratur.

Stadig flere bøker selges på engelsk i Norge. Men Bokhandlerforeningen vil ikke oppgi hvor høy engelskandelen faktisk er. Dette fordi visse medlemmer, blant annet Norli, anser det som konkurransesensitiv informasjon.

I andre land er slike tall offentlige, slik Bok365 tidligere har omtalt.

Språkrådet mener det er viktig å få innblikk i salgstallene for engelsk litteratur for å lage god språkpolitikk.

– Språk er et grunnelement i kulturpolitikken. Og for at vi skal kunne følge opp med relevante politiske virkemidler, trenger vi tilgang på håndfaste tall og data.