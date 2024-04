Sniktitt i den nye Holt-romanen

Er du en av de mange som venter spent på Anne Holts nye roman? Her får du en smakebit.

– Jeg tar rennafart og slår til alle kanter, uttalte Anne Holt nylig i et intervju i A-Magasinet. Hun har meldt heftig i vei og stått i stormen i vinterens opphetede debatt mellom Forfatterforeningen og Forfatterforbundet

Såpass mye tid og energi har det kostet Holt, at hun har skjøvet på lanseringen av sin kommende roman, fordi hun «ikke lenger har kondis til å gå inn i skriveboblen med 12 timers økter».

Men litt ønsker hun og forlaget likevel å lette på sløret, som et plaster på såret til alle dem som venter på hennes neste bok: Som en avrunding på årets krimpåske, kan Bok365 i dag by på de to åpningskapitlene til Anne Holst kommende Tretten ustemte gitarer, hvor hun beveger seg på innsiden av det norske forfattermiljøet.

Kapittel 1

Han hadde så vidt begynt på glasset etter det aller siste glasset. Tre isbiter lå og duppet i whiskyen. Ved den andre enden av disken hang et par som hadde stått og flørtet seg gjennom det meste av kvelden. Borte på dartskiven klamret en pil seg så vidt fast i trippel 5. Poengsummene på krittavlen var umulige å tyde.

Hvor lenge hadde han sittet der? Omtrent siden de åpnet i dag? Sannsynligvis. Og dagen før. Og dagen før der igjen.

Han hadde beveget seg gjennom samtlige av de skotske malt-klassikerne, både høyt og lavt i kiltlandet. Smaksløkene var mer innhyllet i røyk enn forsvarssjefens krigskors med sverd.

Nå hadde han gjort strandhugg på selveste tåkeøya, Isle of Skye, og bestilt seg en Tallisker. Robert Louis Stevensons favorittwhisky. Klassisk skotsk, tenkte han, og jaget vekk det murrende faktum at destilleriet for lengst hadde havnet i hendene til den multinasjonale giganten Diageo – som hadde sopt til seg en hel skog av irske og skotske whiskymerker, i tillegg til Guinness og Smirnoff, samt ymse gin og rom. Svina eide snart alt som kunne drikkes, over en viss alkoholgehalt. Og hvordan hadde de opprinnelig tjent pengene sine? På Burger King. Burger King! Helvete heller, det var knapt til å tro.

– Kommers og faenskap over alt, sånn har verden blitt, mumlet han for seg selv.

Det var stort sett seg selv han snakket med, og det var han komfortabel med. Så slapp han å bli motsagt av lavintellektuelle, lavpannede noksagter. Bartenderen hevet knapt et øyelokk over mumlingen hans.

Kommers, ja. Bedre stelt var det ikke i hans eget fag. Hvor var litteraturen på vei? Kritikerprisene gikk til folk han knapt hadde hørt om, Bokhandlerprisen til folk som bare tømte bokstavkjeks utover gulvet. Og underholdningsforfattere, tenkte han foraktelig – damer som ser ut som om de har inhalert hårlakk før de skrev sine første setninger. Og de veggedyrene av noen influensere. Han kunne stå ut med de strikkende, bakende og til nød de trimmende. Men alt det andre ytrefokuserte fjaset, det var pokker ikke til å holde ut, tenkte han. Han tok en solid slurk, lot de torv og salt-stenkede Tallisker-dråpene dra seg bakover mot ganen. Forsøkte nærmest å skylle litteratur-uvesenet vekk fra jeksler og tankevinninger. Men det hjalp ikke. Jo mer han grunnet på det, jo mørkere ble han i blikket. For nå kom de tilbake, dolkestøtene mot den litterære sjelen hans: de helvetes krim-forfatterne, litteraturens selvhevdende wannabes.

Å skrive en virkelig bok krever mange år. Fem, kanskje ti, kanskje femten. Det er forbeholdt de ypperste av oss, tenkte han, og god litteratur koster. Som toppidrett. Litteratur er ikke breddeidrett, «alle skal med», liksom? Hva er det de tenker med? De hadde ikke klart å oppdage genialitet om det så satt og dreit på trappa deres.

Genialitet. Kunst! Som hans egen kommende roman. Den var kanskje ikke snublende nær utgivelse, kunne kanskje heller ikke få merkelappen ufullendt. Heller knapt påbegynt. Men den skulle bli fanden så bra.

Tidligere hadde han gjerne tatt med seg en gjeng forfattere hit til baren for å feire stipender, eller tatt seg et glass eller to for å feire at han var innkjøpt av Kulturrådet – selv om han uansett hadde tatt det siste for gitt. Nå var det lenge side han hadde blitt innkjøpt. Ikke fordi han var blitt nullet, Gud forby, men fordi det ikke hadde vært noe å kjøpe inn. Det hadde blitt skrinnere med stipendene også. Nå skulle alle spise av det fatet. Verst var alle krim-forfatterne, som allerede badet i penger. Nå skulle de sannelig ha enda mer.

– Mer, mer, mer, sa han halvhøyt og dunket glasset i bardisken. I øyekroken ante han en overbærende hoderysting fra bartenderen.

Men ingen skulle si at han ikke hadde prøvd å stoppe faenskapet. Han hadde fremmet en rekke resolusjoner gjennom sine år i foreningen: opprop mot formel-litteratur og språklig forflating, resolusjon mot enderim, parole om kongruens og kasustilordning, opprop mot seriedrap i skjønnlitteraturen, og forbud mot chilensk rødvin på årsmøtene. I tidligere tider nøt han stor respekt i salen, og selv da han ble nedstemt var det gjerne med knapp margin. Nå var det andre tider.

Han kjente det presset på, reiste seg fra barkrakken og satt kursen mot den slitte døren med Herrer på. Mens han betraktet sin egen diffuse stråle, falt blikket også på den gule floden på dogulvet. Skulle han gjøre en innsats og tørke opp? Slett ikke. Dette var ikke hans verk alene, men fellesanstrengelsen til mange tørste menn denne torsdagskvelden. Kollektivet av hvemsomhelster.

Etter en solid nobelformat-ristlaus, trakk han smekken opp og vagget ut i lokalet. Da han nærmet seg disken, så han at glasset var borte, men at kredittkortet hans lå der i stedet.

– Jeg har ikke belastet deg for den siste, sa bartenderen kort.

Ikke mer til ham, nei. Neivel, fair enough. Det var på alle måter nok nå.

Han kjente en kierkegaardenergisk følelse bre seg i kroppen. Noen måtte ta grep. Og noen, det var opplagt ham selv.

Kapittel 2

Hun rundet hjørnet og tok veien opp Halvor Schous gate. Det var blitt sent på kveld, senere enn planlagt, men slik blir det jo fort på en hyggelig fotballpubkveld, når riktig lag går av med seieren. Hun dro kåpen tettere rundt seg, det var hustrig og hun gledet seg til å komme hjem til den varme leiligheten. Kanskje rakk hun å fullføre kapitlet hun hadde begynt på i morges. Hun hadde jobbet jevnt og trutt og disiplinert denne gang, så forlaget ville få et fikst ferdig manus til hennes neste krim godt foran skjema. «Definitivt en Riverton-finalist», var forlagsredaktørens dom så langt. I sitt stille sinn måtte hun si seg enig i det.

Hun hadde hørt skrittene bak seg opp Bentsebrugata og inn i Bentsegata. Hun lot seg ikke plage med slikt. Det var sånt hun kunne skremme leserne sine med. Selv var hun langt fra lettskremt, men når skrittene fulgte henne også et godt stykke opp Halvor Schous gate, økte hun tempoet litt. Det var uansett bare noe meter igjen. Tjue. Ti. Hun så den blå inngangsdøren der fremme. Tok opp mobilen for sikkerhets skyld. Låste seg inn i portrommet, og til venstre mot sin egen inngangsdør. Følte noen rett bak seg. Idet hun vred om nøkkelen, kjente hun kaldt metall mot tinningen. «Ikke en lyd», sa en mannsstemme hest. Trass i at hun selv hadde fått sin dose av både drikke og hvitløk gjennom kvelden, var dunsten av alkohol påtagelig.

De gikk inn i stuen. Hun hadde ikke tatt seg bryet med å slukke da hun gikk ut. Han viftet med revolveren, i retning sofaen.

– Sett deg der!

– Herreminhatt. Hva vil du med meg?

– Hva jeg vil med deg? Ja, den var god, snerret han. – Sånne som deg eier ikke skamvett. Jo, nå skal du høre her …

—

Hanne Wilhelmsen låste seg inn med ekstranøkkelen, slik hun hadde gjort atskillige ganger tidligere når venninnen var av gårde på ferie eller en av mange litteraturfestivaler. Men denne gangen var det ikke blomster som skulle vannes eller katt som skulle mates. Et anrop på mobiltelefonen, etterfulgt av sms’en «hjwko», hadde gjort henne urolig.

Hun var forberedt på det verste da hun trillet inn i leiligheten, men det var lyden av jovial prat og latter som slo imot henne. Da hun rundet hjørnet inn i stua, ble hun svært overrasket over synet som møtte henne.

– Hæh, dere to – av alle?

– Ja, vi skal jobbe med et nytt manus sammen, sa venninnen.

– Vi kommer til å bli dynamitt, sa han, slo henne på kneet og lo hjertelig.

Hanne Wilhelmsen så vantro på dem.

– Eh, men du kan jo ikke utstå bøkene hun skriver?

– Høh, det skal nok gå bra. Hun påpekte ironien i at jeg selv var i ferd med å bli hovedpersonen i en krim. Og sant å si var jo denne opplevelsen noe av det mer interessante og livgivende jeg har vært med på – i hvert fall på mange, mange år. Og, ikke si det til noen, egentlig er jeg hemmelig fan av bøkene hennes.

– Tenkt deg hans penn og min plotting, supplerte krimforfatteren.

Hanne Wilhelmsen strevde med å dele venninnens begeistring. Hun kastet et blikk på våpenet på stuebordet.

– En klassiker, fastslo hun tørt og nikket mot revolveren. – Har vært brukt i mange av de mest berømte skyteepisodene.

– Javel, sa han, nærmest litt tilfreds. – Charles Manson? Jack Ruby?

– Nei.

– Dillinger? Al Capone?

– Mer Billy the Kid. Eller andre cowboy-helter.

– Åh, utbrøt han skuffet.

– Men denne har vel ikke drept altfor mange? Fra lekekassa til sønnen på loftet?

Han så beskjemmet ned i gulvet.

– Noe slikt.

Hanne Wilhelmsen gjorde mine til å styre mot utgangsdøra. Hun sendte et blikk i retning av forfatterduoen, og sa spisst: – OK, mine damer, dette var et interessant avbrekk i hverdagen, men nå må jeg dessverre forlate dere.

– Sorry, Wilhelmsen, sa han. – Det var virkelig ikke meningen. Eller, det var jo egentlig det, men det var jævlig dårlig tenkt. Og elendig fulgt opp. Jeg føler jo at jeg ødelegger hele greia her? En krim kan jo ikke slutte allerede etter to kapitler?

Han lød oppriktig fortvilet.

Hanne Wilhelmsen lot øynene hvile på ham:

– Ingen fare, du. Det dukker alltid opp nye utfordringer.

Det pep i mobilen hennes.

– Nå, for eksempel.

Hanne Wilhelmsen trillet ut i Oslo-natten.