Slutt å skylde på engelsken

Hvorfor snakker vi om engelsk versus norsk, når grunnen til at ungdom og unge voksne foretrekker å lese på engelsk er langt mer sammensatt enn at engelske bøker er billigere?

Debatten om engelsk litteratur raser som aldri før. Men det er en ting de som tar til orde for fastpris på engelske bøker ikke ser ut til å forstå – noe jeg ikke har sett nevnt med et ord i debatten så langt – og det er at norsk ungdom ikke automatisk kommer til å velge norske ungdomsbøker fordi nye, engelske bøker får fastpris i 12 måneder. Jeg tør vedde på at pris ikke er alfa og omega for om en ungdom plukker opp en ungdomsbok på engelsk i stedet for på norsk.

De plukker opp den engelske boken fordi valg rundt blant annet sjanger og representasjon er hinsides større i engelskspråklige bøker. For ikke å snakke om at de ser milevis mer innbydende ut der de ligger på torg og stråler i neonfarger, med nydelige illustrasjoner og innovative coverdesign, enn det norske ungdomsbøker gjør. Man får lyst til å plukke dem opp og vise dem frem på BookTok og Bookstagram. For å si det brutalt, engelskspråklig YA (young adult-litteratur) ser ut som sukkertøy kontra mange norske ungdomsbøker som til sammenligning ser ut som en raspeball: dølle og fargeløse, med et fullstendig fravær av effekter som for eksempel folierte titler, sprayed edges, spesialfarger, et cetera ad infinitum. Ting som nærmest er for standard å regne blant engelskspråklig YA i 2025. Ikke tro at vi lesere, for jeg sluker også YA, ikke dømmer en bok på coveret, for hva ellers skal vi dømme den på? En bok har nøyaktig én sjanse til å tiltrekke seg oppmerksomhet der den ligger sammen med hundre andre på et torg. Da er det viktig at den skiller seg ut (på en positiv måte, don’t get it twisted!).

Snakker engelsk

Quick sidebar: GenZ elsker å snakke engelsk med hverandre. Det var vi Millennials som begynte med det der, men GenZ har tatt det til et helt nytt nivå! Ta dere en liten vandring i Norli Eldorados fantastiske engelskavdeling, eller gå mellom hylleradene på Outland: ungdom helt opp i tidlig tyveårsalderen går der og snakker engelsk med hverandre. De liker det. Mange av dem er faktisk veldig flinke. Hverdagen deres leves på et mer internasjonalt nivå – hvor engelsk er essensielt – enn jeg tror de fleste av oss egentlig tenker over. Går det utover norsken? Selvfølgelig. Jeg irriterer meg daglig over anglisismer, men det er ikke poenget. Poenget er at dette er hverdagen deres, og for å si det med et språk og en metafor GenZ i alle fall forstår: You can’t put the Genie back in the bottle.

Tilbake til Norge: Vi lever i et land hvor forlagene knapt vil betale designere en levelig lønn for coverdesign, og jeg burde vite hva jeg snakker om: jeg er nemlig forlovet med en og kjenner flere andre. Spesialeffekter er hovedsaklig bare å glemme. Da jeg debuterte med Benny går berserk i 2019, spurte jeg om å få spottlakk på tittelen, men det fikk jeg ikke, enda det er en relativt billig effekt som i det minste gjør at boken blinker litt under takspottene i bokhandelen og tiltrekker seg oppmerksomhet hvis man er så heldig å få boken sin på torg. Så kan man sammenligne det med den norske oversettelsen av Julosaurusen som utkom samme år: et nesten 400-siders beist med gullfoliert forfatternavn, tittel og rygg. Tittelen er i tillegg preget. Hvilken tror dere var dyrest å trykke, og hvilken tror dere målgruppen blir mest tiltrukket av? Julosaurusen og slemminglista er i Norge utgitt på holografisk papir med preget og gullfoliert tittel.

Så hvorfor behandler vi ikke norskskrevet litteratur på samme måte? For hvert eneste år utkommer altså den ene ungdomsboken etter den andre med helt sjokkerende ikke-salgbare omslag. Ser jeg én ny, norsk ungdomsbok til nå hvor «ideen» er silhuett-på-bakgrunn for å «få med det menneskelige aspektet», stryker jeg med. Ingen i den tiltenkte målgruppen kommer til å kaste et blikk på flere av de titlene fordi arbeidet med boken bråbremses når det er tid for å designe omslag. Det virker alltid som en ettertanke, når det er arbeid som burde vært påbegynt under lesningen av førsteutkastet. Jeg har jobbet i denne bransjen i 20 år, og det har knapt blitt bedre på den tiden. For all del, noen glimter til innimellom, det finnes fine, norske ungdomsbokomslag, men det er altfor lenge mellom de utgivelsene, og ingen av oss vil vel at de norske ungdomsbøkene skal blekne helt i møte med de engelske?

Da jeg, for mange herrens år siden, overtok det som da var Norges største fantasy- og sci-fi avdeling i Norli Nye Sandvika, byttet jeg ut alle de billige og harry fantasyutgavene fra USA, med nye og langt mer salgbare versjoner fra Storbritannia. Hva var forskjellen? Et moderne coverdesign som snakket til flere enn bare målgruppen, bedre papirkvalitet, og et større – og dyrere – format. Dette gjorde jeg til omtrent samtlige titler det var mulig å bytte ut, var byttet ut. Resultatet var at langt flere kjøpte fantasy, selv om de nye utgavene var dyrere. More money, honey! Jeg tviler på at noen takker nei til det.

Mangler sjangre

Så kan vi snakke litt om sjanger, som jeg nevnte innledningsvis. Og dette gjelder ikke bare ungdomsbøker, men romaner for voksne, også: Vi lever i et land hvor en samlet forlagsbransje på ett eller annet tidspunkt i fortiden må ha bestemt seg for at fantasy, sci-fi og skrekk, dét driver vi ikke med i Norge. Da utgis det i så fall for barn, og til nød for ungdom, så lenge bøkene har en eller annen kjerne annet enn pur eskapisme som forlagene får solgt til Kulturrådet.

Det virker som om det ikke finnes selvsikkerhet i landets redaksjoner og markedsavdelinger på at de kan klare å selge inn bøker som er epic fantasy, romantasy, space opera, eller ren skrekk – både for voksne og for ungdommer. Mange ser nok også ned på sjangrene. For tenk, varulven var ikke en metafor, varulven var faktisk en varulv. Og nei, det var ikke en psykologisk thriller, huset var faktisk hjemsøkt. Og hva med YA? Eller romaner for unge voksne, hvor er romanene for de mellom 18 og 25? De som nettopp har blitt voksne, som skal finne sin vei i livet og akkurat har forlatt redet, som opplever at sitt første langvarige forhold rakner, at legningen deres kanskje ikke var som de trodde, eller som sliter i studietiden? Du skal grave gjennom rimelig mange norske romaner om folk i midtlivskrise, før du engang kommer i nærheten av å finne noe sånt. Vi mangler enkelt og greit flere av verdens mest populære sjangre i dette landet, og lesere i alder 18-25 finner fint lite å velge i – på norsk. Bransjen ser ikke ut til å ville satse på annet enn det som er «tried and true» gjennom tiår på tiår. Det er et problem. Særlig når man konkurrerer med utallige bøker innenfor nevnte sjangre og målgrupper på engelsk. Har norsk bokbransje råd til å fortsette å ignorere disse sjangrene? Hvis det er tilfelle, så slutt å klage på at folk leser engelsk, når norske alternativ knapt finnes.

Sammensatt

Og hvorfor snakker vi fremdeles om engelsk versus norsk, når grunnen til at ungdom og unge voksne foretrekker å lese på engelsk nok er langt mer sammensatt enn at engelske bøker er billigere enn norske. Det enorme volumet av YA-utgivelser, og dermed også spennet i mangfold, i kontrast til de titalls utgivelsene av norske ungdomsbøker per år, er én ting. Jeg, for eksempel, er en 41 år gammel, homofil mann som alltid har elsket episke fantasyfortellinger, og har slukt skrekk siden jeg var barn. I en alder av 30 leste jeg min første ungdomsbok med en homofil hovedkarakter. I. En. Alder. Av. TREDVE. Bøkene jeg ønsket meg, og fortsatt ønsker meg, finnes knapt på norsk. Story of my life. Fortsatt! Vi har fått bittelitt mer skeiv representasjon i litteraturen her på berget, men det er så vidt det er. Norsk skrekk for voksne som ikke er en forkledd psykologisk thriller? Glem det. Da er det i så fall utgitt på eget forlag. High fantasy? Hei, Siri! Men selv Ravneringene er utgitt som ungdomslitteratur, enda det faktisk er high fantasy av beste sort. High fantasy, eller episk fantasy, er en egen sjanger. Ungdomsbok er en målgruppe.

Så ja, la oss snakke litt mer om hva forlagene utgir og hvordan de utgivelsene er utformet i stedet for å bare skylde på engelsk. Heads up til forlaget mitt, og alle andre forlag jeg forhåpentligvis skal jobbe med i fremtiden: den dagen jeg leverer mitt første ungdomsbokmanus kommer jeg til å skrike veldig, veldig høyt om sprayed edges og neonfarger. Man må faktisk bruke penger for å tjene penger. I don’t make the rules (Sorry for engelsken, jeg må være påvirket av alle de engelske bøkene jeg har lest).

TOM ERIK FURE