Satser på glemte bokskatter

To nye forlag går mot strømmen. I steden for å satse på nye bestselgere, vil de løfte frem glemte verk.

– Målet er å introdusere ikoniske historier til et nytt publikum utenfor Norge. Vi er i dialog med flere forlag i Norden for å jobbe sammen om dette i tiden som kommer, skriver sier Pira Thiru, forlagssjef i Frekk forlag til Bok365.

I fjor sommer kjøpte en gjeng fra startup-miljøet i Oslo det allerede etablerte Frekk Forlag. Kan man bygge et forlag som gir nytt liv til glemte bøker fra hele verden?, var ideen deres skriver gründerne i en pressemelding.

I disse dager lanserer Thiru, sammen med Nicolai Strøm Olsen, Adil Laatyaoui og Bao Nguyen, Frekk Forlag med kontorer i både Oslo og Berlin.

Forlaget retter seg mot backlist-titler, bøker som tidligere har blitt utgitt, men som ikke lenger er tilgjengelige i markedet.

– Forlag over hele verden sitter på fantastiske titler som aldri fikk sjansen internasjonalt. Vi vil ikke konkurrere med forlagenes nye satsinger. Vi vil samarbeide om det de allerede har og sørge for at forlagene og deres forfattere kan selge boka lenger og til flere markeder, sier Thiru.

Verk av avdøde kvinner

Flere forlag satser på backlist-bøker. Det nystartede feministiske forlaget, Akantus Press, skal nyutgi glemte verk av norske avdøde kvinner. Forlagets slipper serien «De grønne glemte», og første utgivelse er Karo Espeseths omstridte prosalyriske roman Sår som ennu blør. Espeseth debuterte med denne på Gyldendal i 1931, mens boka fikk nylansering i Oslo i mai.

– Akantus Press mener at romanen fortjener nye lesere, og at Karo Espeseth fortjener litterær oppreisning, skriver forlaget i en epost til Bok365, og legger til at den selvransakende monologen til en tidligere tysk soldat i første verdenskrig passer godt i dag.

– Tematikken er aktuell i vår tid der mange flyktninger, krigsveteraner og soldater lider av posttraumatisk stresslidelse som følge av krigshandlinger.

Ny forretningsmodell

Frekk forlag satser på to kolleksjoner: Nordic Noir og Life with kids, skriver de til Bok365.

– I Nordic Noir-serien starter vi med klassiske titler fra Stein Riverton og Max Mauser – forfattere som la grunnlaget for det vi i dag kjenner som nordisk krim, skriver Thiru.

Forlaget har allerede hentet inn kapital fra kjente profiler i Skyfall, McKinsey og Aller Media, skriver startup-nettstedet Shifter.

Forretningsmodellen bygger på at Frekk forlag tar ansvar for oversettelse, design, distribusjon og kostnader, mens fortjenesten deles 50/50 med rettighetshaverne. De skal samarbeide med oversettere og språkvaskere fra hele Europa, og skal ha inngått partnerskap med distributører som Gardners UK, Libri i Tyskland og CB i Nederland.

– Vi har kommet til et punkt der vi nå i prinsippet kan gi ut bøker i omtrent alle etablerte markeder i verden. Vi starter nå med de største markedene i Europa før vi utvider videre, skriver gründeren.