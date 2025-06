Omsetningsrekord for Northern Stories 

Det litterære agenturet Northern Stories økte omsetningen fra 10,2 til 15,8 millioner kroner i 2024 – og ble samtidig kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv. – Vi fortsetter å vokse i markeder som fortsatt er krevende, sier gründer Astrid Dalaker.

Etter sitt åttende driftsår befester Northern Stories sin posisjon som Norges største uavhengige litterære agentur. 2024 ble et rekordår – med en vekst på over 50 prosent. – Å bli Gasellebedrift er en viktig anerkjennelse. Det viser at det er mulig å bygge både vekst og lønnsomhet i kulturfeltet – og at vår modell fungerer i praksis, sier Dalaker.

Agenturvirksomhet har imidlertid sjelden fete marginer. Av en omsetning på 15,8 millioner kroner, betales så mye som 13,6 millioner tilbake til forfatterne. Dekningsbidraget til drift og lønninger blir med dette 2,2 millioner. Bunnlinja viser etter dette likevel et mindre overskudd.

Dalaker eier selv 75 prosent av aksjene i agenturet. Resterende innehas av agenturets styreleder, forlagssjef i Press, Thomas Mala.

Fra Cannes til Netflix

Northern Stories satser helhetlig på å utvikle forfatterskap på tvers av formater og plattformer. I 2024 ble det solgt 62 nye film- og TV-rettigheter, i tillegg til en lang rekke bok- og teateravtaler – både i Norge og internasjonalt.

Dalaker og hennes kollega Mira Mack Omdahl kan glede seg over flere fulltreffere og prestisjepriser på TV- og filmmanus-fronten: Nylig vant Thomas Seeberg Torjussens Ølhunden Berit prisen for Beste TV-drama i Cannes. Harald Rosenløw Eeg skriver nå på et legedrama for Netflix. Christopher Pahle har i flere år jobbet med Kompani Lauritzens TV-produksjoner. Line Fougner Christensen og Terje Solli har skrevet manus til NRKs Hjerte til Hjerte.

Jørgen Jægers krimserie om Ole Vik og Cecilie Hopen blir nå TV-serie, i samarbeid med Nordisk Film og TV 2. Innspillingen starter allerede denne høsten.

Nye sterke forfatternavn

På bokfronten har 2024 vært preget av både litterære gjennombrudd og nye lanseringer:

– Jørgen Jæger lanserer Narrespill i september – og kan samtidig feire over 60 solgte internasjonale rettigheter. Thomas Reinertsen Berg er aktuell til høsten med en ny bok om verdensrommet. Gaute Heivoll og Therese Tungen kommer begge med nye romaner. Terje Bjøranger følger opp sin Riverton-nominerte thrillerserie om Charlie Robertsen. Anne Elvedal, også Riverton-nominert, kommer med en helt ny bok – i en ny sjanger, forteller Mira Mack Omdal.

Northern Stories representerer nå 39 bokforfattere og 17 manusforfattere. I løpet av 2024 har flere nye navn sluttet seg til agenturet, blant de manusforfattere Mads Løken, Ingrid Haukelidsæter, Thomas Seeberg Torjussen og Karianne Lund. Videre forfatterne Connie Barr, Gaute Heivoll, Runa Sommerfelt, Une Cecilie Oksvold, Jacob Weinreich og Kristin Gjesdal.

På egne premisser

– Det er en styrke å kunne jobbe med så mange etablerte stemmer – samtidig som vi bygger forfatterskapene langsiktig, sier Dalaker.

Etter omsetningsvekst fra 4,5 millioner i 2021 til 15,8 millioner i 2024, og med Gaselle-status som bekreftelse på sunn drift, ser Northern Stories optimistisk på veien videre.

– Selv om vi har gjort nyinvesteringer og har utvidet til to fulle årsverk, klarer vi likevel å levere et lite plussresultat. Det er vi godt fornøyde med i krevende tider i bransjen. Vi vokser – men vi gjør det på våre egne premisser: tett på forfatterne, og med blikket rettet mot alle de gode historiene som fortjener å nå langt, avslutter Astrid Dalaker.