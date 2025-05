Om ville bier og varme hjerter

– Kort fortalt: hva handler boken din om?

– Boken min handler om to ting: Norges villbier og en øy fra april til september. Dette er forresten den kanskje vakreste øya i Norge. Den heter Eløen, og mine besteforeldre har sommerhus der.



Henninge Torp Bie:

Bienes verden – om villbier og en sommerøy Sakprosa

Kagge forlag

238 sider

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Jeg tilbrakte en sommer på Eløen for å studere pollinering av engtjæreblom i forbindelse med min mastergrad. Timer i blomsterengen gjorde at jeg i stadig større grad la merke til naturen rundt meg: Hvordan øya endret seg med vind, vær og årstider, hvordan blomsterplantene utviklet seg fra rosett til frø, hvordan ulike humler oppførte seg, hvilke fugler som fløy og hvordan de sang. Etterhvert begynte jeg også å oppdage en rekke bier jeg ikke ante hva var. Alt jeg visste var at de ikke var humler eller honningbier. Jeg leste, lette og lærte meg mye om villbier – samtidig som jeg fikk inntrykket av at det var lite «tilgjengelig» informasjon om dem i Norge. Historiene til de ulike biene – artenes varierende flyvetid, blomsterpreferanse, habitat, paringsstrategi, reirstrategi med mer – var så interessante at jeg mente de fortjente å bli fortalt. For om jeg hadde liten kunnskap om norske villbier, var det sikkert flere i liknende situasjon. Så jeg søkte om stipend for å skrive en bok om norske villbier, og fikk det innvilget.

– Har du alltid hatt en forfatterdrøm?

– Om ikke alltid, så har jeg i alle fall veldig lenge båret på en forfatterdrøm. Minst siden jeg gikk på barneskolen. Da var planen å skrive noveller om jenter med gyllene lokker og rampete ponnier – jeg tror jeg har påbegynt minst tyve slike håndskrevne verk. Det var likevel først under masterstudiet at jeg fikk øynene opp for å skrive om natur – det jeg elsker og kan noe om. Koble fortelling og vitenskap – det ble drømmen.

– Hvordan føltes det å endelig kunne kalle seg selv forfatter?

– Det føles helt fantastisk! Jeg har holdt på lenge med denne boken. Det er vel fire år siden jeg fikk stipendet, og mange ganger har jeg tvilt på at den noen kom til å bli ferdig. Og om den skulle bli ferdig – om noen kom til å ville gi den ut. Det føles helt supert at alle timene med grubling endte med et håndfast resultat.

– Hva leser du helst selv?

– Jeg aner ikke hva sjangeren heter, men «hverdagslige, vakre romaner» som klarer å fange sanser og natur, og gjerne mennesket oppi det hele. Jeg elsker Knausgård og jeg elsker Jon Kalman Stefansson. Jeg elsker diktene til Hans Børli og essayene til Tove Jansson. Jeg synes også biologen Fredrik Sjöberg skriver knakende godt. Når det kommer til populærvitenskap, ble jeg veldig inspirert av bøkene til humleforsker Dave Goulsen. I tillegg kommer en hel haug med klassikere, hovedsakelig skjønnlitteratur. Jeg leser hver eneste kveld, og på alle togturer. Best er de tekstene som setter ord på følelser man ikke engang visste man hadde før man leser dem. Tove Jansson er fantastisk slik.

– Hva er det beste skrivetipset du har fått på veien til å bli forfatter?

– Det beste skrivetipset er at for å kunne skrive ekte, med hjerte, må du selv oppleve det du vil skrive om. Vil du for eksempel skrive om en sommermorgen i skogen, må du først være i den. Om ikke blir teksten påtatt. Ordene døde. Nei, du må sitte der, i sommerskogen, med alle sansene dine på; lukte luktene, føle temperaturen, høre fuglene, beskrive strålene mellom furunåler når solen står opp inni deg, mens du ser det. Først da blir ordene levende. Selv den tilsynelatende minste opplevelse, som å våkne en morgen i november og kjenne lukten av din datters pust ved siden av deg i sengen, kan skrives veldig stor og romme mye.