Nye stipendtildelinger fra Forfatterforbundet

FORFATTERFORBUNDET: Deler ut årets stipend. De fire som får et helt års arbeidsstipend (320 000 kr.) er: Mahmona Khan, Aslak Nore, Håvard Rem og Elin Eika Bringa.

Forfatterforbundets vederlagsfond er åpent for alle forfattere som skriver skjønnlitteratur for voksne i Norge. Stipendene er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene. Et arbeidsstipend er ment å gi forfattere økonomisk anledning til å videreutvikle sine litterære prosjekter og skape ny, norsk litteratur. Stipendkomiteen vurderer alle søknader likt, uavhengig av medlemskap.

Leder i Forfatterforbundets stipendkomite, Dorthe Erichsen forteller at det ved søknadsfristen – 2.mars i år – var innkommet 321 søknader. Erichsen, er godt fornøyd med antallet søknader. Antall søkere er noe lavere enn tidligere år, men at dette er en helt naturlig utvikling:

– Forfatterforbundets har vært åpne på at alle som har fått stipend, må regne med en ventetid innen de kan motta stipend igjen, forklarer hun. – Ventetiden vil avhenge av antall søkere. For å motta nytt stipend må man også ha levert en tilfredsstillende rapport om hvordan forrige stipend ble benyttet. Det er derfor naturlig at det er relativt få søkere blant dem som nylig har mottatt stipend.

I tillegg er man tydelige på at hvis man mottar løpende stipend fra en annen skribentorganisasjon eller Kulturrådet, vil man ikke bli prioritert ved stipendtildeling. Dette gjør også at det blir færre søkere innen denne kategorien.

Lik fordeling mellom DnF og FF

Potten er i år 5,5 millioner kroner.

Forfatterforbundet deler i år ut 4 stipender à 12 måneder (kr 320.000), 9 stipender à 6 måneder (kr 160.000) og 34 stipender à 3 måneder (kr 80.000). Dette betyr at omtrent en av syv søkere får stipend.

Blant stipendmottakerne er det like mange som er medlemmer av Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening, mens det er noen færre som ikke er medlem av noen av organisasjonene.

Her finner du en fullstendig liste over mottakerne.