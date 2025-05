Nyansatt i Tekstallianse i Rogaland

Eirin Lindtner Storesund er ansatt som ny prosjektleder for Tekstallianse i Rogaland.

Storesund har de siste årene hatt en sentral rolle i Festspillene i Nord-Norge, som produsent for scenekunst og ansvarlig for litteratur- og debattprogrammet. Nå vender hun tilbake til hjemfylket for å bidra til oppbyggingen av et regionalt kompetansesenter for litteratur med base på Litteraturhuset i Stavanger.

– Vi er lykkelige over å få en kapasitet som Eirin inn i organisasjonen, sier daglig leder i Tekstallianse, Anne Arnesen Mørch, i en pressemelding.

– Det var flere svært gode søkere til stillingen, men Eirin utmerket seg med en unik erfaring fra regional bransjeutvikling i kulturfeltet, og med sin energi, nysgjerrighet og strategiske og organisatoriske teft.

Tekstallianse er et nettverk og en kompetanseorganisasjon for litteratur i Vestland og Rogaland, med daglig leder i Bergen og prosjektleder og rådgivere i Stavanger. Eirin Lindtner Storesund starter der 18. august i en 50 prosent fast stilling.

– Det er en sann glede å bli en del av Tekstallianse, og jeg ser frem til å gi organisasjonen en sterk tilstedeværelse i hele Rogaland fylke, sier Storesund i pressemeldingen.