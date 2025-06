Ny pris til Garshol Syversen

En uke etter at Therese Garshol Syversen vant en stor krimkonkurranse, vant hun en ny litteraturpris: Denne gang for sin ungdomsbok.

Hun er nemlig årets vinner av Uprisen, som er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok, med tittelen «Eg skal rive deg i filler».

Den stakk seg ifølge jurybegrunnelsen ut blant de fem nominerte når de ble lest og diskutert i klassene som deltok:

«Den starter med et pang og var lett å komme inn i, og har karakterer som er godt beskrevet og som vi heier på. De var komplekse og viser at ungdom er reflekterte og har et dypt indre følelsesliv. I tillegg har den godt driv og er spennende».

De unge leserne trakk fram et annet viktig aspekt: Bokens tema, som er voldtekt og samtykke: «Det er temaer som dagens ungdom virkelig brenner for, og vi mener det er viktig at det skrives bøker om dette», heter det videre fra Uprisen-juryen.

– På ungdomsbokbadet i går så snakket vi en del om det at jeg skriver ut fra det at jeg er sint, og at når det er noe som provoserer meg så setter det i gang mye raseri, men nå er jeg veldig glad, sa Therese Garshol Syversen da hun mottok prisen i forbindelse med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Forfatteren vant i slutten av mai Aschehougs store krimkonkurranse, med 300 innsendte manus, for en dystopisk spionthriller kalt «Skitten pike».