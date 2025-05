Ny statistikk skal vise hva vi leser – og på hvilke språk

Nasjonalbiblioteket, Bibliotekforeningen og bokbransjen går sammen om en ny og felles bokstatistikk fra bibliotekene. Innsikten kan brukes av bibliotekene og forlagene for å forstå bedre hva lesere etterspør, samt hvilke sjangre, språk og temaer som engasjerer mest.

Bokbransjen merker utfordringene knyttet til lesing og økende konkurranse fra internasjonale medier og utenlandsk litteratur.

Nasjonalbiblioteket, Bibliotekforeningen og bokbransjen skal derfor gå sammen om å utvikle en ny og samlet bokstatistikk for bibliotek. Målet er å få bedre innsikt i nordmenns lesevaner og bokkonsum. Det kommer frem i en pressemelding fra Bokbasen.

I dag publiserer Nasjonalbiblioteket, Bokbasen og Forleggerforeningen hver sine statistikker om bokmarkedet og bokkonsum, men nå ønsker de å samarbeide om en samlet statistikk for å få bedre innsikt i lesing og bokkonsum i Norge. Den nye statistikken skal bygge på data fra bibliotekutlån og vise utviklingstrekk gjennom året.

Med en samlet statistikk kan man bedre forstå hva som leses av internasjonal litteratur eller folks litteratur- og lesevaner i sammenheng med annen konsum og tidsbruk, ifølge aktørene. Dette ble blant annet tatt opp av Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre under hans foredrag på Bransjeseminaret for litteratur og utvikling i Bergen 7. februar i år.

De mener denne kunnskapen er viktig for å ikke svekke bokens betydning og det norske språket.

– Skal vi løse lesekrisen vi står ovenfor, er det å ha innsikt og kunnskap om lesevaner viktig. Bibliotekene tilgjengeliggjør og formidler litteratur til hele befolkningen, og det gjør vi best hvis vi har kunnskap og innsikt i folks lesevaner, for å tilby en bredde av litteratur i ulike formater og fra ulike tider. Vi setter stor pris på initiativet, og ser fram mot utviklingen videre for å se hvordan vi kan bruke dette for å nå flere lesere, sier Helene Voldner, leder i Bibliotekforeningen.

Direktør i Bokbasen, Tone Løyland, peker på behovet for mer nyansert innsikt:

– Det er viktig å få bedre innsikt i et så stort marked, for eksempel hvor mye internasjonal litteratur som lånes og om bøker som lånes ut i bibliotek skiller seg fra andre kanaler.

Bokbasen vil utvikle den nye statistikken basert på data på ISBN-nivå, i samarbeid med bibliotekene og bokbransjen. Dataene skal være anonymiserte og bidra til en overordnet statistikk for bibliotekenes utlån.

Innsikten kan brukes av bibliotekene og forlagene for å forstå bedre hva lesere etterspør og hvilke sjangre og temaer som engasjerer mest, men også av myndighetene for å videreutvikle de litteraturpolitiske virkemidlene, fremheves det i pressemeldingen.