Ny app for bokdeling

Ny app skal gi bokhandelansatte enklere og sikrere tilgang til nye bøker.

Over 200 bokhandelansatte har det siste halvåret testet Bokbasens nye løsning for digitale vurderingseksemplarer, ifølge en pressemelding fra Bokbasen. Målet er å styrke fagkompetansen til de ansatte ved å gi dem mulighet til å lese og høre bøker sikrere og mer effektivt.

I bokbransjen er det vanlig å dele e- og lydbokfiler via e-post, men i appen kan ansatte lese og lytte til bøker uten å måtte laste ned filer. Dette sikrer at filer ikke like lett kommer på avveie.

Bøkene ligger tilgjengelig for lesing og lytting i appen i 3 måneder. Filene kan ikke lastes ned, eller tas ut av appen og deles videre.

– Vi jobber mye med å øke kunnskapen om bøker hos alle som jobber i Norli-bokhandlene. Det aller viktigste vi kan gjøre, er å sikre at medarbeiderne har god tilgang til bøker. Den nye løsningen fra Bokbasen er kjapp, effektiv, og tilgjengelig for alle som ønsker, sier Caroline Heitmann, markeds- og informasjonsdirektør i Norli.

En spørreundersøkelse gjennomført i mars viser at bokhandlere synes det er lettere å selge bøker de selv har lest. Ifølge Bokbasen gir den nye løsningen ansatte mulighet til å gjøre seg kjent med flere titler.

– Vi tror at appen blir et nyttig verktøy som hjelper bokhandlere å gjøre seg kjent med et bredt utvalg av nye titler. Det gir dem muligheten til å bli enda bedre i jobben sin, og selge flere bøker, samtidig som det gir forlag bedre innsikt og kontroll over filene sine, sier produkteier Jannicke Hernes.

Alle forlag som er kunder hos Bokbasen har nå mulighet til å delta i piloten og gjøre sine titler tilgjengelige i appen. For å få tilgang til lesing og lytting i appen må man være ansatt i en bokhandel.