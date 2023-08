Northug med bok og podkast

I samarbeid med Thor Gotaas er Petter Northug klar med både podkast og bok. Sistnevnte blir utgitt på Frisk forlags nyeste datterselskap, Risk.

På mandag lanserer Petter Northug sin nye podkast «Viljeskalle» basert på den nye boken Petter Northug – en viljeskalle, skrevet av Thor Gotaas og utgitt av Risk forlag.

I boken går Gotaas i dybden for å forstå hva det er som driver Petter til å både sette seg, og nå de ekstreme målene sine. Forlaget skriver at «boken gir et innblikk i en av landets mest særegne norske idrettsmenn i nyere tid, formulert i Gotaas sin velkjente skrivestil».

– Jeg har aldri fortalt om mitt liv på denne måten før. Vi er de første til å kombinere bok og podkast på dette i Norge, det synes jeg er ekstra artig. Jeg håper alle lesere av boken lytter til podkasten, der jeg og Thor fordyper oss videre i alle bokens kapitler. Jeg håper også lyttere av podkasten vil lese boken, bla i bildene og inspireres av min historie. Vi har det gøy i lag, praten går lett og vi håper podkasten gjenspeiler det, sier Northug.

Forlagsfusjon og lydsatsing

Podkasten blir utgitt eksklusivt på Podimo, men boken er det Frisk forlags nye datterselskap, Risk, som står bak. Risk fusjoneres også i disse dager med prosjektets initiativtaker, Brumundalsforlaget Kave.

– I løpet av sommeren kom vi i kontakt med Pål Skaugen og hans forlag Kave. De var i innspurten av prosjektet, sammen med Podimo, men søkte etter et større forlag som kunne være med å løfte prosjektet videre, forteller forlegger i Frisk og Risk forlag, Lennart Krohn-Hansen. Han fortsetter:

– Prosjektet er det første av sitt slag, som vi vet om, hvor bok og en utfyllende podkast basert på boken lanseres samtidig. Dette gir muligheten til å kombinere dypdykket en godt skrevet bok gir, med det lekne og spontane i en podkast. Hver del står for seg selv, men sammen gjør de det mulig å virkelig komme inn under huden på personen boken handler om. Perfekt for å endelig forstå hvordan Petter Northug motiveres, drives og holder ut med sin «viljeskalle».

Krohn-Hansen forteller at Stavangerforlaget satser sterkt på lydmediet fremover:

– Boken blir nå gitt ut på vårt datterforlag Risk og resten av Kave sine titler vil etterhvert finne sitt nye hjem der. Pål Skaugen starter opp i vår nyetablert stilling «lydansvarlig» og vi gleder oss stort til å få en så dyktig og erfaren person til å løfte lyd-delen av våre forfatterskap.

Lanseres til uka

– Vi i Podimo er utrolig stolte over å være Risk forlag sin samarbeidspartner på lyd for «Viljeskalle», sier Norgessjef i Podimo, Fride von Porat.

Videre forteller Porat at lydformatets unike egenskaper kommer til sin rett i denne podkasten, der lytterne vil få anledning til å komme virkelig tett på en av vår tids aller største toppidrettsutøvere. Bok og podkast utfyller hverandre og ved å benytte begge format vil historien nå ut til et enda større publikum, forteller Norgessjefen.

Podkasten «Viljeskalle» på Podimo lanseres mandag, 21.august. Boka Petter Northug – en viljeskalle lanseres onsdag, 23.august