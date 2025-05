Ni nye stemmer til nytt talentprogram

Ni forfattere og illustratører får internasjonal drahjelp når NORLA denne uken lanserer talentprogrammet «Nye stemmer for barn og unge». Målet er å gi barne- og ungdomsbokskaperne verdifull erfaring, nettverk og innsikt i verdens bokmarked.

Denne uken starter NORLAs talentutviklingsprogram «Nye stemmer for barn og unge». Programmet er rettet mot norske forfattere som skriver sakprosa og skjønnlitteratur for unge lesere. Målet er å gi nye forfattere internasjonal erfaring gjennom reiser, nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket, skriver NORLA i en pressemelding.

Ni forfattere og illustratører er valgt ut til å delta i programmet som strekker seg fra mai 2025 til bokmessen i Bologna i april 2026. Disse er Fabian Christensen, Julia Kahrs, Sigbjørn Lilleeng, Arne Lindmo, Reidar Müller, Pernille Radeid, Cathrine Sandmæl, Kristine Rui Slettebakken og Gøril Sæther.

Deltakerne er foreslått av norske forlag og litterære agenturer.

– Å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er sentralt i NORLAs virksomhet, heter det i pressemeldingen.

Deltakerne skal blant annet delta på to samlinger med fokus på presentasjonsteknikk og internasjonal formidling, møte erfarne forfattere og få innsikt i bokbransjen utenfor Norge. I tillegg skal forfatterne delta på et internasjonalt program i løpet av høsten 2025 og våren 2026.

Programmet rundes av i Bologna der Norge skal være gjesteland under barnebokmessen i Bologna (BCBF) i april 2026. Messen ble etablert i 1960 og er verdens største bokmesse for litteratur for barn og unge. Målet med gjestelandsprosjektet i Bologna, er å få den norske barnebok – og illustrasjonskunsten ut i verden og legge til rette for oversettelse av flere bøker for barn og unge internasjonalt. Satsingen skal også stimulere

leselyst og fremheve viktigheten av lesing.

Programmet skjer i samarbeid med NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) og NBU (Norske barne- og ungdomsbokforfattere).