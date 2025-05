Melania Trump brukte KI: – Fremtiden for forlagsbransjen

Melania Trump tok i bruk kunstig intelligens da memoarene hennes skulle leses inn som lydbok.

Selvbiografien «Melania» utkom i oktober, og nå er lydboken på sju timer blitt tilgjengelig. Det opplyste den 55 år gamle kona til president Donald Trump i et innlegg på X torsdag.

Historien er «fortalt utelukkende ved hjelp av kunstig intelligens i min egen stemme», sier en stemme – med den karakteristiske aksenten til den slovenskfødte, tidligere modellen – i en kort film.

Boken sies å fortelle «hennes historie, hennes perspektiv og hennes sannhet». Det er ikke kjent om det er Melania Trump selv som snakker, eller om det er hennes KI-dobbeltgjenger.

– La fremtiden for forlagsbransjen begynner, skriver hun i posten – og går dermed rett inn i debatt som raser i bokbransjen, ifølge The Guardian.

På hjemmesiden for lydboken heter det at «KI-genererte replika» av Melania Trumps stemme ble skapt under hennes ledelse og tilsyn.

Flere fremmedspråklige versjoner vil være tilgjengelig utover høsten i år. Alt selges via hennes egen hjemmeside , sammen med smykker og julepynt – alt «made in America».

Melania Trump er også i gang med å filme en dokumentarserie for Amazon, der kontrakten angivelig er verdt titalls millioner dollar.

Lydbokslippet følger få dager etter at Melania Trump gjorde en sjelden offentlig opptreden sammen med president Donald Trump for å undertegne en ny lov.

«Take It Down Act» gjør det til et føderalt lovbrudd å legge ut intime bilder uten samtykke, såkalt hevnporno – enten den er ekte eller laget ved hjelp av KI. Dette er en kamp Melania Trump har frontet overfor Kongressen tidligere i år.