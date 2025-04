Forfatteren Mario Vargas Llosa er død i Peru, 89 år gammel, opplyser familien hans.

Mario Vargas Llosa ble tildelt nobelprisen i litteratur i 2010.

Da han startet sitt forfatterskap på 1960-tallet, var han del av en generasjon som på nytt satte latinamerikansk litteratur på kartet, sammen med blant andre Gabriel García Márquez og Julio Cortazar.

– Det er med stor sorg at vi kunngjør at vår far, Mario Vargas Llosa, sovnet stille inn i Lima i dag, omgitt av familie, skriver hans eldste sønn Álvaro i en kunngjøring på X.

Hans søsken Gonzalo og Morgana Vargas Llosa har også signert uttalelsen.

I uttalelsen heter det at levningene skal kremeres etter ønske fra Mario Vargas Llosa selv, og at det ikke blir holdt noen offentlig begravelse.

– Hans bortgang vil gjøre slektninger, venner og lesere verden rundt triste, men vi håper at de vil finne trøst, slik vi gjør, i det faktum at han levde et langt, eventyrlig og fruktbart liv, og etterlater seg et livsverk som vil overleve ham, skriver de videre.

Mario Vargas Llosa var en produktiv romanforfatter og essayist, og vinner av utallige priser. Nobelpristildelingen i 2010 kom etter at han var blitt sett på som en sterk kandidat i mange år.