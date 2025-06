Lot sitt alter ego komme ut av skapet

Da den skeive serietegneren, Kenneth Larsen, begynte å tegne selvbiografiske «Bestis», var det tittelens vennskap med Marthe han skildret – med alle sine forviklinger.

I tegneseriestripene sendte han bestevenninnen på mengder med dater på en tid der de begge var i 20-årene og studerte sammen.

Det ble mange pinlige øyeblikk på Marthe. Men hans eget alter ego i stripene dro aldri på date. Det var det en god grunn til.

God klem

Når Kenneth Larsen slipper tegneserieboken «Bestis – Ting vi ikke tør å si» under Oslo Pride denne uken, kommer karakteren hans ut av skapet mellom bokpermene også – slik den gjorde i stripeform i Pondus-bladet i 2019.

– Jeg var spent på reaksjonene, og de fleste tilbakemeldinger var positive, sier Kenneth Larsen.

Særlig scenen der faren hans rett og slett gir ham en god klem da han kom ut overfor dem, reagerte mange med tilbakemeldinger som «åh, det var så fint, jeg skulle ønske at jeg hadde fått den samme mottakelsen».

Var negativt

I bokformatet går Larsen langt bredere til verks, også med et kruttsterkt tilbakeblikk på ungdomstiden med manglende positiv representasjon som en av flere metahistorier.

– Det som dominerte, var negative holdninger mot homofile, på TV, i tegneserier, i familien, garderoben og skolegården, som Kenneth sier til Marthe i boken. På en serie svarte sider forteller serieskaperen hvordan han gjemte sin hemmelighet lengst bak i skapet, og var sikker på at han måtte akseptere et liv i ensomhet.

Det var først på den andre siden av jordkloden, når angsten og stresset ved å holde fasaden ble så stor, at han tenkte at det ikke kunne føles verre – og kom ut som skeiv for Marthe i et brev.

Likevel positivt

Det er over 20 år siden. I dag bor serietegneren i Sverige med kjæresten Micke – som også dukker opp i boken – og vil ikke la sin egen, gamle dommedagsfølelse prege tegneserien.

– Jeg ville skildre det som noe positivt å komme ut – at det går bra, sier Kenneth Larsen, som likevel er betenkt over at «homo» fremdeles er et mye brukt skjellsord, og at hatkriminalitet har økt.

– Skammen inne i deg er vanskelig å gi helt slipp på, fordi man vokser opp i sin egen boble i tenåringstiden. Det former deg så mye. I dag er jeg 42, men jeg merker jo det at selv om jeg er så åpen som jeg kan, er det fortsatt situasjoner hvor det søkker litt i brystet.

Veien videre

Nå skal han bokbades på scenen under Oslo Pride om «Bestis – det vi ikke tør si» om det å være skeiv tegneserieskaper. Det skjer 24. juni på Pride House.

I de første 400 stripene med «Bestis» var Kenneth-karakteren i skapet. Når han nå er ute av det, hvor går veien videre for ham?

– Nå får vi hans versjon på hvorfor han ikke har datet og får følge med på reisen. Det ga meg ganske mye nytt materiale til serien. Fordi karakteren må jo leve tenårstiden på nytt, ti år etter, denne gangen med kjærester og søken etter seg selv. Han er jo litt forsinket, sier Kenneth Larsen:

– Vennskapet med Marthe står fremdeles i fokus, og så får nok leserne se kjærester komme og gå fra begges sider.